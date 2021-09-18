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Рубрика: В мире

Белый дом прокомментировал решение Франции отозвать посла из США

Власти США поддерживают тесный контакт с Францией в связи с решением Парижа отозвать своего посла из Вашингтона. С таким заявлением выступила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По ее словам, США понимают французских коллег, и намерены продолжить взаимодействие для урегулирования разногласий. Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон считает Францию своим старейшим союзником и одним из самых сильных партнеров, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии. Так официальный Париж отреагировал на создание Вашингтоном и Канберрой партнерства с Великобританией - альянса AUKUS, а также на разрыв разрыв Канберрой контракта по подводным лодкам. По данным радиостанции RTL, это первый подобный случай в истории отношений Франции с США и Австралией.

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