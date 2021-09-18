Более 7,5 тысячи россиян проголосовали в Беларуси на выборах в Госдуму

В белорусской столице, в атомграде - Островце, где возводится первая в республике АЭС и на берегах Буга - в городе-герое Бресте - получили возможность досрочно отдать свой голос на выборах в Госдуму граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на ее территории. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

"Более семи с половиной тысяч россиян уже проголосовали на избирательных участках, открытых во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2021", - уточнил дипломат.

Кроме того, добавил он, в воскресенье, в основной день голосования, "для удобства граждан будут открыты участки и в других крупных городах республики", включая Бобруйск, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. Так что проголосовать можно будет на восьми избирательных участках, расположенных в белорусской столице и других городах республики. По данным посольства, на консульском учете в республике стоят порядка 55 тысяч граждан РФ. Однако не все становятся на консульский учет, поэтому, по оценке дипломатов, их общее количество может быть около ста тысяч.

Кстати, в белорусской столице досрочное голосование проходит в консульском отделе посольства, а 19 сентября избирательные урны перенесут в главный зал российской дипмиссии. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования, напоминают новостные порталы, в РФ состоятся и прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В российском посольстве пояснили, что в условиях пандемии на участках для голосования приняты определенные санитарно-эпидемические предосторожности. При этом каждый голосующий в индивидуальном пакете получает защитную маску, перчатки, индивидуальную ручку для заполнения бюллетеня.