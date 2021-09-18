Власти Франции заявили о подрыве доверия всей Европы к Австралии

Разорвав с Францией контракт по подлодкам, Австралия поставила под сомнение доверие не только Парижа, но и всей Европы, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

"Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы", - цитирует Бона телеканал France24.

По его словам, правительство Австралии не может прятаться за спины Вашингтона или Лондона. Оно приняло решение как суверенное государство, а Америка стала защищать свои интересы. Поэтому европейцы должны переходить к действиям, усиливать свою автономию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве послов в США и Австралии для консультаций ввиду разрыва контракта.

Вашингтон в свою очередь указал, что поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерен посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.

Напомним, на этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. В этой связи Канберра разорвала контракт по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.