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Рубрика: В мире

Гражданский экипаж Crew Dragon вернется на Землю 18 сентября

Фото: twitter.com/spacex Фото: twitter.com/spacex
Фото: twitter.com/spacex

Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, вернется на землю 18 сентября. Их приводнение у побережья Флориды запланировано на 16:06 по Тихоокеанскому времени (02:06 мск 19 сентября).

Фото: SPACEX / AFP
В SpaceX рассказали о самочувствии гражданского экипажа Crew Dragon

Об этом сообщила в пятницу компания SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4, пишет ТАСС. Общение продлилось 10 минут. За это время космические туристы показали вид из иллюминатора, рассказали о своих впечатлениях от состояния невесомости, а Кристофер Семброски сыграл на укулеле.

Напомним, впервые экипаж, в котором нет ни одного профессионального космонавта, отправился в космос в четверг. Crew Dragon был выведен на орбиту 585 км, что значительно выше орбиты, на которой летает МКС.

Командир экипажа - 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман, он же спонсор полета. На борту две женщины: 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсенокс и 51-летняя профессор геологии Сиан Проктор. И еще один турист - 41-летний ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Их полет продлится трое суток.

В мире США Общество Космос

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