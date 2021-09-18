Климатолог предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами

В этом году россиян ждет холодная зима, рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались", - цитирует его Ura.ru.

Синоптик объяснил, что осеннее похолодание вызвано арктическим антициклоном, который, вероятно, будет преобладать зимой и станет причиной сильных морозов. "В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", - отметил Терешонок.

В Сибири зимой будет преобладать монгольский или сибирский антициклон, а в Якутии, по прогнозу специалиста, будет привычная для региона холодная погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в 2021 году метеорологи представят обновленную климатическую характеристику всей России.