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18.09.2021 22:40
Рубрика: Общество

Климатолог предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами

Текст: Матвей Линник
Фото: instagram.com / kaukenasv Фото: instagram.com / kaukenasv
Фото: instagram.com / kaukenasv

В этом году россиян ждет холодная зима, рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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"Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались", - цитирует его Ura.ru.

Синоптик объяснил, что осеннее похолодание вызвано арктическим антициклоном, который, вероятно, будет преобладать зимой и станет причиной сильных морозов. "В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", - отметил Терешонок.

В Сибири зимой будет преобладать монгольский или сибирский антициклон, а в Якутии, по прогнозу специалиста, будет привычная для региона холодная погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в 2021 году метеорологи представят обновленную климатическую характеристику всей России.

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