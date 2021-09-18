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18.09.2021 14:58
Рубрика: Digital

Минцифры: На дистанционном голосовании явка составила более 76%

Текст: Евгения Думанская
Единый день голосования в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ Единый день голосования в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Единый день голосования в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В шести субъектах, где в выборах можно поучаствовать с помощью системы дистанционного электронного голосования, кроме Москвы, явка составила свыше 76%, рассказали в Минцифры РФ.

Фото: duma.gov.ru
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Выборы в Госдуму в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, также идет голосование за кандидатов на должность главы региона в девять субъектах, а в 39 регионах выбирают местных парламентариев.

В Москве дистанционное голосование проводится на собственной платформе, а шесть регионов: Севастополь, Мурманская, Курская, Ростовская, Нижегородская и Ярославская области, голосуют с помощью федеральной платформы, основанной на технологии блокчейн.

Как рассказали ТАСС в Минцифры, в шести регионах уже проголосовали более 76% из тех, кто подал заявку. Самая высокая явка в Ярославской области - 80,35%, отстает пока Нижегородская область, где через систему ДЭГ пока проголосовали 68,79% от всех подавших заявки избирателей.

Среди участников дистанционного голосования большинство женщин - 58%. Среди избирателей 30% в возрасте 45-60 лет, 29% - от 35 до 45 лет, а самыми низкими долями представлены возрастные категории моложе 25 лет и старше 60 лет.

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