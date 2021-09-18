Минск: Искусство Анны Нетребко стало частью сокровищницы мировой оперы

И спустя два года после триумфального выступления звезды мировой оперы Анны Нетребко на сцене белорусского Большого театра оперы и балета, ее лирико-драматическое сопрано, которое, словно бриллиант, переливалось многоголосием оттенков и красок, воскрешает в памяти знатоков вокального искусства ее неповторимые виртуозные пассажи.

"Благодаря природной одаренности и уникальному голосу вы заслужили признание миллионов поклонников", - отметил в своем поздравлении с юбилеем народную артистку России Александр Лукашенко. Он "назвал частью сокровищницы мировой оперы" блистательно исполненные роли прославленной вокалистки на лучших мировых театральных сценах, информирует 18 сентября пресс-служба президента Беларуси.

Белорусский лидер пожелал, чтобы творчество Анны Нетребко и впредь дарило публике радость и хорошее настроение, содействовали укреплению дружбы между народами Беларуси и России.

Музыкальные обозреватели напоминают, что потомственная казачка, родом из Краснодарского края, в школьные годы разделяла свои первые успехи между спортивной гимнастикой и солированием в детском хоре "Кубанская пионерия".

И хотя технические склонности ее родителей были далеки от предпочтений будущей покорительницы оперной сцены, они не стали возражать против поступления дочери в музыкальное училище Петербурга. И папа с мамой оказались абсолютно правы.

Кстати, первый же визит Анны в Мариинский театр, по воспоминанию артистки, стал для нее громом небесным - единственной и разделенной на всю жизнь любовью к оперному искусству, открыв двери в прославленную консерваторию имени Римского-Корсакова.

Уже в двадцать два года она победила в конкурсе вокалистов им. Глинки и была приглашена в Мариинский театр, а через некоторое время стала в нем солисткой, объездив с прославленным коллективом Валерия Гергиева весь мир.

Биографы оперной дивы уточняют, что всемирная известность пришла к Нетребко в 2002 году, после ее триумфального выступления в опере "Дон Жуан" на Зальцбургском фестивале. Критики тогда высоко оценили исполнительское мастерство российской певицы, обратив внимание на ее особый артистический драматизм. А еще через год вышел и первый студийный альбом Анны Opera Arias.

Особый творческий дар Нетребко не прошел и мимо внимания кинематографистов. В Австрии о ней сняли документальную ленту "Анна Нетребко. Женщина-голос". Позже биографические фильмы сняли и на ее родине: "Анна Нетребко. Генерал на шпильках", "Анна Нетребко. И тут выхожу я!" В 2004 году певица снялась и в голливудской картине "Дневники принцессы - 2", где сыграла саму себя.

Народная артистка России, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, Анна Нетребко возведена и в ранг каммерзенгера Венской государственной оперы, который присваивают только самым выдающимся солистам оперы.

А еще звезда оперной сцены неожиданно призналась российским журналистам, что предчувствовала пандемию коронавируса задолго до того, как это стало проблемой мирового масштаба. В одном из интервью Анна рассказала, что порой видит вещие сны, хотя считает, что у нее никогда не было экстрасенсорных способностей. Просто она тонко чувствующий человек с очень развитой интуицией и верит, что обладает сильной энергетикой.

И последний штрих к биографии оперной дивы. Стало известно, что готовится к выходу новый сольный альбом Amata dalle tenebre Анны Нетребко, который был записан в миланском театре "Ла Скала" с оркестром театра и Рикардо Шайи. Дата выхода - 5 ноября 2021 года.