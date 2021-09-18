Общественный штаб: В Москве видеонаблюдение на выборах полностью исправно

Системы видеоконтроля на всех избирательных участках Москвы полностью исправны и работают. Об этом заявили представители Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

Поводом для специального заявления стали сообщения в соцсетях о якобы включенных камерах. Все эти посты были проверены, они оказались фейками. Даже номера участков, указанные в постах, были вымышленными. А иллюстрация к сообщениям была сделана в Ленинградской области.

"Все камеры на всех участках были проверены и сейчас работают. Каждый кандидат может направить своих наблюдателей и убедиться в этом", - добавили в штабе.