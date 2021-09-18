Памфилова - об оценках "Голоса": Их "карта нарушений" покраснела от стыда за вранье

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала активистов "Голоса" (признан в РФ организацией-иноагентом) явиться в ЦИК, чтобы представить доказательства по нарушениям, о которых движение сообщает в Сети и зарубежным СМИ.

В инфоцентре ЦИК продемонстрировали ролик одного из зарубежных телеканалов, где представитель "Голоса" критикует организацию выборов и утверждает, что в первый день голосования нарушений больше, чем на парламентских выборах 2011 года.

Глава комиссии обратила внимание, что наблюдателям от движения дали все возможности как и для непосредственно наблюдения за ходом голосования, так и для участия в семинарах по обучению. "Создали для них все необходимые условия, они ни в каких правах не ущемлены. Ну хоть немножко стыд надо иметь какой-той", - призвала председатель ЦИК.

"День голосования еще не прошел, а они уже делают выводы о том, что нарушений больше, чем на выборах в 2011 году, вы понимаете почему и что такое 2011 год - отметила Памфилова. - Это абсолютно целенаправленная, спланированная, хорошо финансируемая из-за рубежа кампания".

Глава ЦИК сделала вывод, что движение "цепляется за всякую ерунду", потому что избирательная система в РФ стала настолько прозрачной, что уже не к чему придраться по существу. Элла Памфилова заявила, что удивлена тому, что авторитетные зарубежные издания, которые ссылаются на материалы "Голоса", устраивает такой подход.

"Я прошу их прийти сюда - сейчас официально направлю приглашение - пусть выйдут на эту трибуну и по всем нарушениям - вот у них карта нарушений покраснела от стыда за вранье - расскажут, что происходит на самом деле, - сказала она. - Пусть они выступят, представят нам все свои факты, будем разбирать".