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18.09.2021 13:12
Рубрика: Власть

Памфилова сообщила о жалобах на принуждение к голосованию

Текст: Татьяна Замахина
Центризбирком получил 137 обращений из 45 регионов страны, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на текущих выборах. Этому вопросу в ЦИК уделяют особое внимание, сведения направлены в правоохранительные органы, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Всего на почту ЦИК РФ и в информационный центр поступило 6 тыс. 137 письменных обращений от различных участников избирательного процесса. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2016 году, когда тоже проходили думские выборы. Тогда их было 3 тыс. 173.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Памфилова: Надеемся, что выборы пройдут достойно

Подавляющее большинство нынешних обращений (5 тыс. 532) связаны как раз с выборами в Госдуму. "В основном, это вопросы справочные, - пояснила Памфилова. - Люди просят объяснить целый ряд аспектов. То, что касается проведения выборов регионального уровня, то это 423 обращения, муниципального - 182".

Помимо тех, кто просил что-то разъяснить, обращались и по вопросам регистрации кандидатов. "Таких обращений довольно много - 2 тыс. 403. Из них - 1 тыс. 600 обращений поступило от сторонников партии "Российский общенародный союз", - уточнила глава ЦИК.

Особое внимание уделяется информации от избирателей о принуждении к голосованию - по данному вопросу поступило 137 обращений из 45 регионов, то есть из половины. По словам Памфиловой, в 32 сообщениях избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. При этом 16 содержат сведения о том, что заставляют голосовать за определенного кандидата или партию.

Глава ЦИК подчеркнула, что информация о таких обращениях направлена в прокуратуру, в Следственный комитет, правоохранительным органам, руководителям регионов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Памфилова также сообщила, что Центризбирком обращает внимание на нарушения агитации в дни голосования.

"Никто дней тишины не отменял, - напомнила она. - Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ". Она уточнила, что речь о сетевых СМИ, ТВ-каналах.

"Выборы пройдут, этого мы так не оставим", - заверила председатель ЦИК.

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