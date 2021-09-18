Почему на автомобиле нельзя начинать движение сразу после запуска мотора

Огромное число водителей убеждены, что греть мотор в жаркую и теплую погоду не обязательно, и можно от души жать на газ практически сразу после включения зажигания. Однако, поступая так, автовладельцы совершают серьезную ошибку.

С необходимостью прогрева мотора в зимнее время все более или менее понятно. Повторимся - стенки цилиндров на неработающем моторе в сильный "минус" сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются.

Загустевшее на морозе моторное масло после "холодного" пуска не успевает подняться по каналам из поддона картера, и когда водитель начинает активно нажимать на "газ", двигатель испытывает масляное голодание, соответственно ускоряется износ его трущихся элементов.

Казалось бы, весной, летом и ранней осенью таких проблем не должно наблюдаться, а значит можно отказаться от практики прогрева. На самом деле - нельзя! Все дело в том, что после длительной, чаще всего ночной стоянки автомобиля моторное масло стекает в картер. Чтобы оно разошлось по системе, необходимо время. При плюсовой температуре речь идет буквально о двух-трех минутах работы силового агрегата на холостых. Однако если не дать их мотору, масло попросту не успеет добраться через многочисленные каналы к трущимся деталям.

Кроме того, если начать движение без прогрева, масло, не набрав нужную температуру, будет хуже поступать в масляный фильтр и соответственно хуже очищаться. Таким образом, не прогревая двигатель в том числе весной, осенью и летом, вы провоцируете более активное загрязнение лубриканта. Правда и то, что все гидросистемы (муфты фазовращателей, гидрокомпенсаторы и др.) на холодном моторе работают некорректно.

В то же время масляное голодание двигателя при отсутствии его прогрева усиливает каталитический нейтрализатор. Чтобы он вышел на рабочий диапазон температур, после пуска холодного двигателя в него фактически льется топливо. В результате смазка со стенок цилиндров смывается. Таким образом, если сразу начать движение в активном темпе, это будет провоцировать задиры на стенках цилиндров.

Отметим, что наибольший урон при работе "на холодную" будут нести турбированные силовые агрегаты. После пуска турбодвигателя, как известно, горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов. Понятно, что за отсутствием или при дефиците масла механизм турбины будет быстро и активно изнашиваться.

Кроме того, помимо мотора от непрогрева страдает трансмиссия, причем в наибольшей степени это касается гидромеханических автоматов. Топливному насосу необходимо время, чтобы прокачать смазку и подготовить механизмы АКП к работе. Да и механическая коробка тоже не любит, когда ее механизмы начинают движение в еще густом смазочном материале.

Еще один важный вопрос - как понять, что двигатель и трансмиссия наконец прогрелись. Здесь все просто - смотрим на обороты холостого года. Когда смазка начинает осуществляться в полной мере, стрелка тахометра опускается примерно до 900 об/мин. Этот момент можно также отследить по характерному ослаблению моторного рокота. Теперь можно аккуратно трогаться и двигаться первые 10 минут, сильно не газуя.

Однако есть и другая крайность - греть двигатель и трансмиссию в теплое время, гоняя мотор на холостых десять и более минут, может тоже быть вредным. Долгой работы на "холостых" не любят прежде всего малообъемные агрегаты с турбонаддувом. Если такой режим затягивается, опять-таки возникает эффект масляного голодания. Дефицит масла начинает испытывать подшипниковый узел турбины, что провоцирует повышенный износ этой детали. Не даром в мануалах ряда моделей с турбомоторами уточняется, что не рекомендуется стоять с заведенным двигателем более 20 - 30 минут.