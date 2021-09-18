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Рубрика: Власть

Пушков: Альянсом AUKUS США создают для себя новые вызовы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку, а Франция в ярости, написал российский сенатор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ранее американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за газопровода "Северный поток - 2", а затем США неудачно пытались запугать Турцию и вынудить ее отказаться от С-400.

По словам Пушкова, у такого поведения США есть серьезные причины: американская геополитическая империя сталкивается со все новыми вызовами, в основном крупными и неприятными, и Вашингтону все сложнее принимать взвешенные решения. При этом, как правило, эти решения односторонние, на основе которых невозможно найти нужный баланс.

В результате, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. "Невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката", - заключил Алексей Пушков.

Напомним, ранее МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии. Так официальный Париж отреагировал на создание Вашингтоном и Канберрой партнерства с Великобританией. Об отзыве послов объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он напомнил, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок океанского класса и вступлением вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками. Ле Дриан назвал решение австралийских властей "неприемлемым поведением в отношениях между союзниками и партнерами".

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