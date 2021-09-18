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18.09.2021 16:29
Рубрика: Экономика

Собянин провел технический пуск участка Большого кольца метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская"

Текст: Любовь Проценко

Третий раз подряд в течение нескольких дней сегодня в столице проведен технический запуск очередного участка Большой кольцевой линии - от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".

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Давая старт пробному поезду, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "В течение последней недели мы завершили строительство трёх участков Большой кольцевой линии метро - 10 станций от "Мнёвников" до "Каховской". Сегодня технический пуск третьего южного участка с четырьмя станциями. Пассажирское движение планируем открыть после завершения пуско-наладочных работ".

По словам мэра, с пуском четырех станций, из них трех новых - "Зюзино", "Воронцовской" и "Новаторской", а также реконструированной "Каховской" улучшится транспортная доступность 700 тысяч москвичей, жителей пяти районов.

С началом эксплуатации этого участка количество действующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 22. Всего же, напомним, на 70-километровом кольце расположена 31 станция. Таким образом, уже в этом году заработают две трети станций. Остальные планируется ввести в строй в 2022-м или в самом начале 2023 года - сейчас готовность БКЛ оценивается на 88 процентов.

Собянин отметил, что завершение строительства южного участка БКЛ стало серьезным рубежом в реализации программы развития Московского метрополитена. С пуском Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности получат 3 миллиона москвичей из 34 районов столицы. Всего с 2011 года построено уже 100 новых станций. Московское метро стало в полтора раза больше.

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