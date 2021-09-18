Выборы в ДФО проходят спокойно и без нарушений

По данным центров общественного наблюдения за выборами, голосование в регионах ДФО идет без существенных нарушений.

В Хабаровском крае в субботу было зарегистрировано более 1,2 тысячи обращений избирателей, еще 14 поступило на телефон "горячей линии".

"Нам сообщали и о том, что выборы проходят в дружелюбной атмосфере, и о возможных фактах нарушения. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков", - заявила председатель Общественной палаты края, координатор центра Галина Кононенко.

По ее словам, были жалобы на плохую видимость урн через камеры видеонаблюдения и эту техническую неисправность устранили.

Председатель Общественной палаты Магаданской области и руководитель Общественного штаба наблюдателей Яков Радченко отметил, что голосование на Колыме проходит спокойно.

- Все системы работают, задействовано достаточно много технических средств, и в первую очередь, видеонаблюдение за участками. Есть панель, где мы можем видеть каждый участок. Около двухсот общественных наблюдателей приступили к работе. Мы, члены штаба сами ездим по избирательным участкам. Жалоб или каких-то инцидентов не зафиксировано, - отметил Яков Радченко.

Бурятский центр общественного наблюдения сообщил, что голосование идет в штатном режиме. "Жители республики имеют возможность задать вопрос и сообщить о том, что им кажется наиболее важным сейчас, - уточнил председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. - Мы подготовили 900 наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках от общественной палаты Бурятии".

По словам уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданы Гурьевой, под эгидой омбудсмена в центре общественного наблюдения организована рабочая группа всего - более 20 человек. Это студенты юрфака СВФУ и активисты Союза женских организаций Якутии. Они, наряду с омбудсменом, ведут мониторинг процесса голосования, особенно среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Голосование идет спокойно. Ко мне жалоб пока не поступало, - отметила Сардана Гурьева.

Напомним, в центрах общественного наблюдения за выборами, созданных во всех регионах, общественники в прямом эфире следят за работой избирательных комиссий.