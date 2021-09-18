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18.09.2021 14:35
Рубрика: Легковые авто

Названы автомобили, которые делают владельцев самыми счастливыми

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запущенные в производство в этом году модели целого ряда автопроизводителей улучшили общую эмоциональную привлекательность машин. Об этом говорится в опубликованном исследовании компании JD Power "2021 US Automotive Performance, Execution and Layout" (APEAL).

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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BMW 4 серии, Chevrolet Tahoe, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Genesis G80, Kia K5 и Toyota Sienna достигли лучших, чем когда-либо, характеристик привлекательности в своем сегменте, следует из выводов авторов работы.

- Исследование APEAL измеряет эмоциональную привязанность владельцев к своему новому автомобилю. Машины, запуск которых состоялся в этом модельном году, это действительно хорошая работа. Некоторые из них полностью новые, а некоторые - модернизированные. Тем не менее, они показывают, что автопроизводители научились воздействовать на эмоциональные триггеры покупателей, - заявил директор по глобальному автомобилестроению JD Power Дэвид Амодео.

Авторы исследования опросили с февраля по июль этого года более 110 тысяч владельцев новых автомобилей через 90 дней после покупки. Водителям предлагалось рассмотреть 37 характеристик, начиная от ощущения комфорта в салоне, заканчивая чувствами при нажатии педали газа. Ответы объединялись в индекс APEAL, измеряемый по 1000-балльной шкале.

В результате лидерство 2021 года разделили два бренда - Porsche в премиум-классе и Dodge в массовом сегменте. Оба набрали по 882 балла.

Фото: iStock
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Дополняют тройку лидеров премиальных моделей Genesis и Land Rover, набравшие одинаково по 879 баллов. Среди бюджетных на второй строчке оказался Ram с 881 баллом, на третьей - Nissan с 866 баллами. Последний, кстати, показал наибольший рост по показателям индекса, улучшив его сразу на 22 пункта.

По количеству моделей, получивших высшие оценки по разным показателям, лучшими автопроизводителями, по версии JD Power, стали General Motors Co. - пять наград, BMW AG - четыре награды, Hyundai Motor Group и Nissan Motor - по три награды.

Авторы отметили, что исследование выявило все более устойчивую тенденцию - бюджетные бренды год от года становятся эмоционально привлекательнее, их разрыв с премиум-классом сокращается. Средний балл APEAL для премиальных брендов составляет 864, для массовых - 845, то есть разница составляет 19 баллов, а год назад было 23 балла.

#Nissan #Porsche #Genesis #Dodge