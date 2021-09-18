Пропавшая в Красноярском крае экспедиция вышла на связь

Сегодня группа исследователей, пропавшая в Красноярском крае несколько дней назад, вышла на связь. Члены экспедиции позвонили представителям Русского географического общества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора отделения РГО Томской области Юлию Калюжную.

Она рассказала, что группа в составе девяти человек, в предыдущий раз выходившая на связь 11 сентября с территории Красноярского края, сейчас находится в Томской области, в 30 километрах от поселка Катайга Верхнекетского района. Все живы. К воскресному вечеру планируют добраться до Томска.

По данным представителя РГО, экспедиция, передвигавшаяся на болотоходах, столкнулась с техническими проблемами. Трудности с транспортом начались в болотистой местности, и экспедиции пришлось изменить первоначальный маршрут. Из-за этого и пропала связь с путешественниками.