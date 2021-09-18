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18.09.2021 17:07
Рубрика: Власть

Корабли Северного флота проведут в море Лаптевых арктические учения

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Денис Кожевников/ТАСС Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Отряд кораблей Северного флота вошел в море Лаптевых. Он преодолел самую узкую часть пролива Вилькицкого, который соединяет Карское и море Лаптевых.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе СФ, в составе отряда - большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". Самую узкую часть пролива военные моряки прошли успешно. Ледовая обстановка была нормальная, двигались корабли по открытой воде.

В настоящее время отряд продолжает плавание в западной части моря Лаптевых. Здесь состоятся учения.

Арктический поход кораблей и судов Северного флота стартовал 10 августа. Военные моряки преодолели уже 7,8 тысячи морских миль. Провели учения в Баренцевом и Карском морях.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Герой России Александр Моисеев, арктическое учение находилось под пристальным вниманием иностранных держав. Самолеты НАТО выполнили до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Россией районов Финляндии.

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