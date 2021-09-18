Корабли Северного флота проведут в море Лаптевых арктические учения

Отряд кораблей Северного флота вошел в море Лаптевых. Он преодолел самую узкую часть пролива Вилькицкого, который соединяет Карское и море Лаптевых.

Как сообщили в пресс-службе СФ, в составе отряда - большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Георгий Победоносец", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". Самую узкую часть пролива военные моряки прошли успешно. Ледовая обстановка была нормальная, двигались корабли по открытой воде.

В настоящее время отряд продолжает плавание в западной части моря Лаптевых. Здесь состоятся учения.

Арктический поход кораблей и судов Северного флота стартовал 10 августа. Военные моряки преодолели уже 7,8 тысячи морских миль. Провели учения в Баренцевом и Карском морях.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Герой России Александр Моисеев, арктическое учение находилось под пристальным вниманием иностранных держав. Самолеты НАТО выполнили до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Россией районов Финляндии.