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18.09.2021 14:03
Рубрика: Власть

На Кубани проголосовал 102-летний ветеран, сбивший самолет Пауэрса

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района
Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Воронов проголосовал в Туапсинском районе Краснодарского края в ходе Единого дня голосования в России. Мужчине скоро исполнится 103 года, поэтому поучаствовать в выборах он решил из дома.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
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- К Михаилу Романовичу представители избиркома приехали на дом. Все меры безопасности по COVID-19 соблюдали. Ветеран голосовал вместе с дочерью, она помогла поставить отметку, но выбор он сам сделал, - рассказали "РГ" в администрации Туапсинского района.

Михаил Воронов родился в 1918 году. На военную службу он пошел в 1939 году, прошел Великую Отечественную и после остался служить Родине. В мае 1960 года именно Воронов в звании капитана руководил зенитным расчетом, который сбил над Уралом американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Тогда о сбитом самолете в официальном выступлении объявил Никита Хрущев, но имя Воронова стало известно позднее.

В честь сбивших самолет-разведчик зенитчиков в деревне Чудова Свердловской области в 2015 году установили памятный знак.

Ранее "РГ" подробно описывала инцидент с самолетом Пауэрса и последующим судебным процессом над ним.

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