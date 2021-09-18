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18.09.2021 20:23
Рубрика: Власть

В Крыму иностранных наблюдателей поблагодарили за смелость

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк выразила благодарность группе иностранных наблюдателей и экспертов, приехавших в республику вопреки угрозам и давлению на них, передает РИА Новости.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что введет санкции в отношении иностранцев, которые приедут наблюдать за выборами в Крыму. За аналогичный подход в отношении наблюдателей в Крыму в докладе Россия - ЕС высказался и Европарламент.

- Спасибо за вашу смелость, что вы приехали в Республику Крым посмотреть, как проходят демократичные и свободные выборы, - сказала омбудсмен на встрече с наблюдателями.

В Крыму находится группа иностранных наблюдателей и экспертов из Сербии, Франции, Венесуэлы, которые два дня провели на избирательных участках РК и смогли составить собственное мнение о ходе голосования на полуострове.

На сегодняшней пресс-конференции они заявили, что за два дня не увидели в Крыму каких-то нарушений демократических норм и принципов избирательного права, которых придерживаются во всем мире. Напротив, эксперты были приятно удивлены высокому уровню организации голосования и техническому оснащению избирательных участков полуострова.

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