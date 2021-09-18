Видео: Как в Сочи ветераны войны голосуют на дому

В Сочи участковые избиратели продолжают проводить голосование на дому, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Избиратели всех участков могут проголосовать и вне помещений, - рассказала "РГ" председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева. - Заявления о таком голосовании будут приниматься до 14.00 воскресенья. Причем даже через родственников, соседей, друзей и знакомых, а также через портал "Госуслуги". К тому же в этом году расширен перечень уважительных причин для голосования вне избирательных участков - включены даже те, кто, например, вынужден ухаживать за больными близкими.

В Сочи на данный момент поступило более 20 тысяч таких заявок, почти 15 тысяч человек уже проголосовали из дома. Общую статистику голосующих вне помещений подведут в конце итогового дня. На каждом участке подготовлено до пяти переносных ящиков.

Одним из первых на дому проголосовал Герой России, участник Великой Отечественной войны, который в этом году отпраздновал свое 99-летие, Павел Павлович Сюткин.

- Считаю, что участие в выборах - это мой долг, - отметил он. - Всегда был в числе первых голосующих на участке. Сейчас из-за пандемии был вынужден сократить живое общение, поэтому голосую из дома.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сегодня такой возможностью воспользовалась и житель блокадного Ленинграда Клавдия Борисовна Серенко.

- Сейчас я редко выхожу из дома, поэтому обратилась с просьбой проголосовать на дому, - сказала она. - Но голосую на всех выборах обязательно и призываю к этому всех.

Как правило, дистанционно голосующие проживают недалеко от избирательного участка, поэтому туда легко добраться пешком. Для голосования на дому достаточно двух человек - члена избиркома и наблюдателя. Они звонят в дверь к голосующему, вешают пакет, в котором находятся бюллетени, одноразовая ручка и маска, и ждут, пока им вернут заполненные бланки.

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани проголосовал 102-летний ветеран, сбивший самолет Пауэрса.