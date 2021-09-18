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18.09.2021 17:35
Рубрика: Общество

РПЦ изучит экспертизы останков царской семьи, найденных на Урале

Текст: Михаил Пинкус

В середине ноября Русская православная церковь обсудит вопрос подлинности найденных под Екатеринбургом останков царской семьи. Это произойдет во время Архиерейского собора, на котором представители церкви ознакомятся с результатами экспертиз, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Архив Музея старины
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"Мы готовимся к Архиерейскому собору, который пройдет в середине ноября этого года. И на нем мы будем обсуждать вопрос подлинности "екатеринбургских останков", - сообщил Илларион.

По его словам, многочисленные экспертизы убедительно доказывают, что под Екатеринбургом найдены останки царской семьи. Но для того, чтобы Церковь это признала, нужно, чтобы все архиереи ознакомились с их результатами.

"Давайте не будем спешить, давайте не будем предвосхищать события, у архиереев должна быть полная свобода", - подчеркнул митрополит.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семью отрекшегося российского императора Николая II расстреляли в Екатеринбурге. Вместе с женой и детьми он был канонизирован церковью как страстотерпец в 2000 году.

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