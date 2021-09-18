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18.09.2021 23:47
Рубрика: Происшествия

В ХМАО поиски упавшего гидросамолета отложили до утра

В Югре спасатели отложили поиски упавшего гидросамолета до утра 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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"Руководитель следственной группы принял решение отложить поиски до 8:00 (6:00 мск) 19 сентября в связи с тем, что очень непроходимая местность", - сказал источник. Поиски осложняются высокой заболоченностью местности, уточнили спасатели.

Напомним, в субботу днем гидросамолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от города Советского вблизи озера Глубокое в ХМАО. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось два человека.

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