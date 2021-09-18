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18.09.2021,  
18:20
Текст:  Николай Грищенко

Смертельный трюк: Как в 1916 году на гидроплане была сделана "мертвая петля"

17 сентября 1916 года впервые в истории авиации лейтенант Ян Нагурский на гидроплане М-9 совершил "мертвую петлю". Однако фигура высшего пилотажа едва не завершилась трагедией - находившийся в аэроплане механик Николай Годовиков выпал из кабины, в последний момент ему удалось ухватиться за крылья и остаться в живых.
Фото: Wikimedia Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia

Позже отчет об этом уникальном полете около острова Эзель, как сообщает историк Юрий Гальперин, был опубликован в февральском номере журнала "Воздухоплаватель" за 1917 год.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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Любопытно, что российские авиаторы рисковали жизнью не из праздного тщеславия, а ради проверки тактико-технических характеристик самолета-амфибии Григоровича и отработки элементов воздушного боя. Ведь шла Первая мировая война.

"Летающая лодка" М-9 создавалась как морской разведчик, но война показала: самолет-амфибия может успешно выполнять роль бомбардировщика или патрульного самолета. М-9 представлял собой биплан с двигателем 150 лошадиных сил. Фюзеляж и межкрыльные стойки у него были выполнены из фанеры, крылья и хвостовое оперение были только полотняными. Гидросамолет развивал максимальную скорость полета 110 км/ч, посадочную - 85 км/ч и мог подняться на три километра.

Пилот Ян Нагурский решил попробовать, как долго гидроплан может набирать высоту, направленный вертикально, и через сколько времени рули теряют силу влияния на управление. Таким образом, летчик выполнил две мертвые петли подряд. Во время выполнения маневров Нагурский чуть не потерял механика, который не был пристегнут - Николая Годовикова выбросило из сиденья, но он удержался за крылья самолета.

"Сбитый в одном из воздушных боев над Балтикой, он падает в море на горящем самолете. Рапорт о гибели лейтенанта флота Нагурского и стал тем документом, который позволил историкам авиации завершить биографию летчика в 191 7 году. Но Нагурский не погиб. Раненный в бою, он был подобран английской подводной лодкой", - пишет Юрий Гальперин.

Во время Гражданской войны Ян Нагурский возвращается в Польшу и становится инженером-конструктором сахарной промышленности. В 1956 году по приглашению пилотов полярной авиации он совершает поездку в СССР, написал книги "Первый над Арктикой" и "Над пылающей Балтикой". Скончался 9 июня 1976 года в Варшаве.

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