В ЦИК обещали прислушаться к предложениям по видеонаблюдению

Система видеонаблюдения на выборах может быть усовершенствована, в Центризбиркоме прислушаются к предложениям по ее развитию, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

"Будут дополнительные какие-то еще потребности - мы обязательно будем систему развивать, менять, в этом нет проблем. И мы будем прислушиваться к оценкам тем, которые прозвучали в ходе избирательной кампании 2021 года. Мне кажется, мы адекватно воспринимаем конструктивные предложения", - заявил Булаев в информационном центре ЦИК.

Замглавы комиссии признался, что от фейковых видеозаписей ему "просто хочется в душ сходить". Он также отметил, что в ЦИК поступило несколько обращений по поводу того, что функция перемотки видеозаписей доступна не всем наблюдателям.

"Мы функцию перемотки дали тем, кто может принимать экспертные заключения по этому поводу. Мы ее дали 14 федеральным партиям, которые участвуют в выборах, мы ее дали избиркомам субъектов, территориальным комиссиям, общественным центрам наблюдения, которые могут привлечь экспертов, оценить ситуацию и вынести неангажированное, неполитизированное решение", - пояснил Булаев.

По его словам, партии в рамках действующей системы видеонаблюдения могут структурировать то, что они смотрят, "отсеивая зерно от плевел".