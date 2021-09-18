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18.09.2021 15:01
Рубрика: Культура

В Московской филармонии прошел первый в России Генделевский фестиваль

Текст: Северьян Цагарейшвили
За пять вечеров на сцене Зала Чайковского звучали три оперы, оратория и духовные сочинения Генделя, которые исполняли крупнейшие мировые музыканты-аутентисты. Завершился фестиваль одним из главных оперных шедевров композитора - "Юлием Цезарем в Египте".
Фото: Пресс-служба Московской филармонии Фото: Пресс-служба Московской филармонии
Фото: Пресс-служба Московской филармонии

Первые аккорды разворачивающегося в Москве генделевского ренессанса прозвучали еще в 2009 году: тогда в Зале Чайковского в аутентичных традициях была представлена опера "Орландо", изменившая все прежние представления о барочной стилистике в России. С тех пор имя Генделя не сходит с афиши Московской филармонии, а генделиану на своих сценах активно развивают другие крупнейшие залы и театры - в том числе "Зарядье" и Большой.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Мир музыки Генделя - по масштабу мелодической мысли, мозаике жанров и смыслов - это отдельная планета. Идея показать его творчество в развитии, провести первый в России Генделевский фестиваль возникла в Московской филармонии около двух лет назад. "Мир горний и мир дольний" - так назвали программу, охватившую почти полвека в жизни композитора и соединившую две грани творчества Генделя - музыку светскую и духовную.

Временная арка выбранного для программы периода творчества композитора начиналась в 1707 году, когда 22-летний Гендель, очарованный блеском жизни Рима, создал искрящиеся виртуозностью мотеты и псалмы на латинские тексты (в том числе знаменитый Dixit dominus). За зрелый этап творчества отвечали в программе три оперных шедевра на героические исторические сюжеты, написанные для лондонской Королевской академии музыки: "Роделинда, королева Лангобардов" и "Юлий Цезарь в Египте", уже знакомые московским слушателям, а также "Тамерлан", который в России прозвучал впервые. Самое позднее сочинение программы датируется 1749 годом: именно тогда Гендель сочинил возвышенную англоязычную ораторию "Феодора" о христианской мученице.

К исполнению этих сочинений в фестивале были привлечены ведущие зарубежные музыканты, специализирующиеся на барочном репертуаре, и три российских коллектива - Камерный оркестр России (под руководством Алексея Уткина), Камерный оркестр Musica Viva (под руководством Александра Рудина) и ансамбль Intrada (под руководством Екатерины Антоненко).

Фото: Пресс-служба Московской филармонии

Выбор "Юлия Цезаря в Египте" для финального концерта фестиваля не был случайным - это одно из самых совершенных творений Генделя. Редкое мелодическое богатство подарило ему сценическую жизнь еще до появления аутентизма: начиная с исторической постановки 1922 года в Геттингене и заканчивая знаменитыми интерпретациями Беверли Силлз и Нормана Трайгла. "Музыкальный Версаль" и "сияющий храм" - так худрук фестиваля Михаил Фихтенгольц во вступительном слове охарактеризовал музыку оперы. Несмотря на кристаллическую выверенность формы и барочную условность либретто, каждый ее такт наполнен пульсацией жизни. Она пышно и ярко инструментована, каждый из персонажей обладает неповторимой индивидуальностью, а музыкальная ткань полна шедевров: не менее десятка арий постоянно звучат в концертах, а речитативы secco пронизаны драйвом и драматической энергетикой.

Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"
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Московский состав исполнителей "Цезаря в Египте" почти целиком состоял из зарубежных певцов. Сопрано Аманда Форсайт будто создана для партии Клеопатры: обаяние ее фразировки безгранично, а легкий колоратурный голос с отточенным крайним верхом и чеканным staccato идеально справился со всеми вокальными трудностями. Контртенор Арье Нуссбаум Коэн в партии благородного Цезаря пленял меланхоличностью фразы и инструментальной мягкостью тембра, а Кэмерон Шабази в роли злодея Птолемея - эпатажной вальяжностью и злодейским темпераментом. Волнами бархатного контральто заполнила зал Катя Леду (Корнелия), звонко и насыщенно звучал драматический баритон Моргана Пирса (Ахилла). Лишь Оливии Фермолейн в травести-партии Секста явно не хватило сочности тембра и ровности звуковедения. Зато Государственный камерный оркестр России под началом мэтра барочного исполнительства - британского маэстро Кристофера Мулдса - продемонстрировал яркий, компактный звук, энергичность посыла без излишней аффектации. Четырехчасовая партитура оперы прозвучала на одном дыхании, и после финального аккорда исполнителей ждала оглушительная овация: публика долго не хотела отпускать артистов.

Кстати

Полные видеозаписи концертов Генделевского фестиваля доступны на YouTube-канале Московской филармонии.

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