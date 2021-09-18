Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о неделе холода и дождей

Температуры воздуха не выше 5-10 градусов тепла, а также дожди прогнозируются в центре европейской части России до конца следующей рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что вторая половина сентября прохладная.

В субботу, 18 сентября, будет солнечно и без осадков, температура воздуха - на 3-4 градуса ниже нормы. В воскресенье - без осадков, но к вечеру будет облачно, рассказал метеоролог РИА Новости.

"С понедельника совсем холодная погода: 5-10 градусов - максимальные температуры и дожди, местами сильные", - отметил Вильфанд, добавив, что такие температуры соответствуют октябрьским значениям. Причиной похолодания станут воздушные массы из Арктики.

Вильфанд добавил, что, если будет намек на потепление, Гидрометцентр с радостью сообщит об этом. Однако до конца рабочей недели изменений ждать не приходится, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что на большей части территории России, включая северо-запад, Карелию, Мурманскую область, Поволжье и центр европейской территории, температура в октябре будет в пределах климатической нормы.