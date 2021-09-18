Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 50-летием оперную певицу Анну Нетребко.

Глава государства подчеркнул, что голос народной артистки РФ восхищает как самую взыскательную публику, так и миллионы людей по всему миру.

"Поздравляю вас с юбилейным Днём рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта​​​", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил яркую индивидуальность и потрясающую артистичность Нетребко, а также её редкий по красоте и звучанию голос.

Президент добавил, что Нетребко - гордость страны.

Сегодня Анна Нетребко отметит юбилей гала-концертом в Кремлевском дворце.