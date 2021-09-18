Новости

Песков проголосовал онлайн и отметил удобство этой технологии 12:27
Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем 12:15
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму 11:47
В Самаре УИК № 3045 стал самым молодым в стране 11:40
Оперштаб: В Москве выявлено 2 746 новых случаев COVID-19 11:39
От Антарктиды до космоса: откуда москвичи голосуют онлайн 11:39
Эксперт рассказал, в каких случаях можно лишиться снятых со счета денег 11:37
В Подмосковье снизилось количество ДТП 11:35
В Сыктывкаре открыли избирательный участок для пациентов с COVID-2019 11:34
В Казани обладатели браслетов "Я проголосовал" получат бонусы 11:20
В Ростове на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя учительница 11:17
В Российской академии образования стартует проект "Школа современного учителя" 11:07
Лидеры буддистов и мусульман проголосовали в Красноярском крае 10:56
В Подмосковье выявили новый способ телефонного мошенничества 10:54
Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программы 10:35
В Польше считают Украину непривлекательной для жизни 10:21
В Москве разыграли первые десять квартир среди избирателей 10:18
Енот Том может стать символом выборного штаба в Москве 10:11
Юрист объяснила, как обманывают покупателей новостроек 09:54
Челябинский губернатор проголосовал в родной школе 09:52
Минкульт отказал в прокатном удостоверении "Искушению" Пола Верховена 09:44
В Кабуле прогремели два взрыва 09:43
Жители ДНР проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ 09:40
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла 09:22
Умер актер из "Дневного дозора" и "Высоцкого" Шухрат Иргашев 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
18.09.2021 12:15
Рубрика: Культура

Владимир Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 50-летием оперную певицу Анну Нетребко.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Глава государства подчеркнул, что голос народной артистки РФ восхищает как самую взыскательную публику, так и миллионы людей по всему миру.

"Поздравляю вас с юбилейным Днём рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта​​​", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил яркую индивидуальность и потрясающую артистичность Нетребко, а также её редкий по красоте и звучанию голос.

Президент добавил, что Нетребко - гордость страны.

Сегодня Анна Нетребко отметит юбилей гала-концертом в Кремлевском дворце.

Культура Театр Музыкальный театр Президент Персона: Анна Нетребко

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
За сутки в России подтверждено 20329 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Дочь рассказала о состоянии Пеле
На 32-м Кинотавре покажут российские новинки, о которых говорит мир
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне