Врач объяснил, как избавиться от накопленного годами жира на животе

Новости

Вылетевший из Пекина в Париж самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания 07:29
Белый дом планирует масштабную депортацию беженцев из Гаити 07:20
В аулах КЧР первый день выборов прошел с национальным колоритом 07:14
Миллионер Дерст признан виновным в убийстве своей подруги в 2000 году 06:44
Макрон представил французский скоростной поезд будущего 06:18
В Биробиджанском районе ЕАО на избирательном участке прошел праздник 06:08
Гражданский экипаж Crew Dragon вернется на Землю 18 сентября 05:41
В Пентагоне заявили о важности диалога с РФ по стратегической стабильности 05:18
Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о неделе холода и дождей 04:44
Белый дом прокомментировал решение Франции отозвать посла из США 04:30
Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса 04:08
В Чите на избирательном участке проголосовал 93-летний ветеран 03:17
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет 03:03
Явка избирателей в ДФО в первый день голосования превысила 16 процентов 02:50
Дамаск оказался полностью обесточенным из-за диверсии на газопроводе 02:41
Пушков: Альянсом AUKUS США создают для себя новые вызовы 02:03
Швейцария введет двойное тестирование на COVID-19 для непривитых туристов 01:40
Американский генерал назвал российские вооруженные силы невероятно мощными 00:46
В "Газпроме" заявили о соответствии поставок газа контрактным обязательствам 17.09.2021
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа 17.09.2021
Лукашенко: Традиция народовластия - в основе единства белорусов 17.09.2021
Россияне, проживающие за границей, приходят семьями проголосовать на выборах 17.09.2021
Генсек ООН: Мир на катастрофическом пути к потеплению почти на 3 градуса 17.09.2021
Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии 17.09.2021
Росстат: Городским общественным транспортом пользуется меньше половины россиян 17.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
18.09.2021 07:31
Рубрика: Общество

Врач объяснил, как избавиться от накопленного годами жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему важно перед похудением пройти определенную диагностику. В некоторых случаях достаточно УЗИ. Материал об этом опубликован в YouYube-аккаунте доктора.

Фото: iStock
Эндокринолог рассказала, что съесть на ночь, чтобы спать и худеть

"Надо смотреть, что это за жир, какой он консистенции. Если вы можете жировую складку захватить руками, как пучок, это одно. Если не можете, то проводится диагностика. Не всегда живот это жир, я сталкиваюсь с таким постоянно. Возможно, живот увеличен в связи со вздутием кишечника. Идеально сделать УЗИ брюшной полости", - посоветовал врач.

Он также прокомментировал распространенное мнение о том, что вибротренажер помогает избавиться от жира на животе после аэробных нагрузок.

"Поможет сжечь жир до аэробных нагрузок. Перед процедурой желательно смазать проблемную зону согревающим гелем. Можно надевать пояс и во время аэробных нагрузок", - отметил доктор.

Не привыкшим к физическим нагрузкам для сжигания жира рекомендуются ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут. Кроме того, важна активность в рабочее время - каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать.

Также необходимо начать следить за питанием, отказавшись на первом этапе от мучного и майонеза.

Важно помнить, что есть продукты, провоцирующие "стремительный рост глубинного жира". Это трансжиры из фастфуда, жареного и десертов, а также рафинированные или переработанные углеводы, которые встречаются в большом количестве в сладком и выпечке.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Иммунолог назвал причины для досрочной ревакцинации от коронавируса
Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов