Врач объяснил, как избавиться от накопленного годами жира на животе

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему важно перед похудением пройти определенную диагностику. В некоторых случаях достаточно УЗИ. Материал об этом опубликован в YouYube-аккаунте доктора.

"Надо смотреть, что это за жир, какой он консистенции. Если вы можете жировую складку захватить руками, как пучок, это одно. Если не можете, то проводится диагностика. Не всегда живот это жир, я сталкиваюсь с таким постоянно. Возможно, живот увеличен в связи со вздутием кишечника. Идеально сделать УЗИ брюшной полости", - посоветовал врач.

Он также прокомментировал распространенное мнение о том, что вибротренажер помогает избавиться от жира на животе после аэробных нагрузок.

"Поможет сжечь жир до аэробных нагрузок. Перед процедурой желательно смазать проблемную зону согревающим гелем. Можно надевать пояс и во время аэробных нагрузок", - отметил доктор.

Не привыкшим к физическим нагрузкам для сжигания жира рекомендуются ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение 40 минут. Кроме того, важна активность в рабочее время - каждый час вставать из-за компьютера и немного отжиматься-приседать.

Также необходимо начать следить за питанием, отказавшись на первом этапе от мучного и майонеза.

Важно помнить, что есть продукты, провоцирующие "стремительный рост глубинного жира". Это трансжиры из фастфуда, жареного и десертов, а также рафинированные или переработанные углеводы, которые встречаются в большом количестве в сладком и выпечке.