Выборы с улыбкой: На участки пришли цари и принцы, кони и еноты

Избиратели продолжают доказывать, что выборы - не время для скуки. Работники избиркомов принимали на участках необычный "электорат" - коня в пальто, царя и принца, енота и миньона.

Приколы на выборах, как уже писала "РГ", начались в первый день: избиратели из разных регионов наряжались в зебр, драконов и рыцарей, а самым оригинальным, пожалуй, стал костюм бюллетеня. Были и необычные ситуации - например, на одном из участков довольно долго ловили енота, который "сопровождал" при голосовании одного из избирателей.

На этот раз енот прибыл на участок самостоятельно - в его костюм нарядился избиратель в Пензенской области.

А в Ленинградской области голосовать приехал принц на фанерном коне, украшенном яблоками. Всадник порадовал членов избирательной комиссии стихами, объясняющими важность для него выборов.

Конская тема на этом не закончилась: на участок в Ялте явился голосовать конь в пальто. В Карачаево-Черкесии на выборы приехали джигиты в национальных костюмах и, конечно, на конях (на этот раз натуральных).

А на выборы в Красноярске пришел царь, наряженный по всем канонам - в длинную шубу с золотой вышивкой, шапку, сапоги.

В Рязанской области на избирательный участок пришел человек в костюме миньона. Проголосовать, правда, не смог, потому что был без паспорта.