Выдача ипотеки в России сократилась из-за изменения льготной программы

В августе было выдано на 21,4% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 2% меньше, чем в июле - всего россияне взяли 54,5 тысячи ссуд, рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Глава бюро Олег Лагуткин отметил, что в июле и августе выдача ипотечных кредитов серьезно сократилась, что в основном связано с изменениями в программе господдержки.

Действие льготной ипотеки на новостройки было продлено еще на год, но со 2 июля можно оформить кредит по ставке до 7% годовых, а максимальная сумма для всех регионов составляет 3 миллиона рублей. До этого можно было оформить ипотеку по ставке до 6,5%, сумма кредита могла составлять до шести миллионов рублей в регионах, и до 12 - в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В августе, как передает ТАСС со ссылкой на бюро, средний срок ипотечных кредитов вырос на три месяца и теперь составляет 18 лет и пять месяцев. Средняя стоимость кредита, включая страховки, комиссии и другие дополнительные платежи, составила 9% против 8,8% в июле.

Между тем, как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, в два раза вырос спрос на семейную ипотеку, по которой тоже были изменены условия. С июля купить жилье по этой программе могут семьи, имеющие одного ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.