Вышел трейлер третьего сезона сериала про маньяка-библиофила "Ты"

Ждать осталось всего ничего - уже 15 октября на Netflix состоится релиз третьего сезона романтического триллера "Ты" (You).

Переведенный субтитрами трейлер доступен на YouTube и выглядит как анонс потенциально лучшего сезона шоу.

За кадром Джо Голдберг, специфически воспитанный торговец книгами и маньяк-сталкер по совместительству, ведет рассказ о том, что решил измениться в связи с обрушившимися на его жизнь коррективами, но, как видим, это и рядом не так - обаятельный букинист вновь срывается. Причем гораздо раньше, чем сам того ожидал.

Первый сезон вышел в 2018-м на Lifetime. Второй - в декабре 2019-го на Netflix.