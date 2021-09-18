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Вышел трейлер третьего сезона сериала про маньяка-библиофила "Ты"

Новости
    18.09.2021, 09:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ждать осталось всего ничего - уже 15 октября на Netflix состоится релиз третьего сезона романтического триллера "Ты" (You).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер 3-го сезона "Полового воспитания"

Переведенный субтитрами трейлер доступен на YouTube и выглядит как анонс потенциально лучшего сезона шоу.

За кадром Джо Голдберг, специфически воспитанный торговец книгами и маньяк-сталкер по совместительству, ведет рассказ о том, что решил измениться в связи с обрушившимися на его жизнь коррективами, но, как видим, это и рядом не так - обаятельный букинист вновь срывается. Причем гораздо раньше, чем сам того ожидал. 

Первый сезон вышел в 2018-м на Lifetime. Второй - в декабре 2019-го на Netflix.

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