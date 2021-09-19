Новости

Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано 14:15
В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака 14:08
Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть 13:51
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии 13:39
Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов 13:23
Оперштаб: В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19 13:10
Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней 13:10
Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90% 12:58
Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе 12:56
В Москве количество избирателей на участках превысило миллион 12:52
В Чувашии 95-летний ветеран рассказал, почему не пропускает выборы 12:49
Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней 12:46
ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер 12:45
Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским 12:36
В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно 12:33
Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде 12:25
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге 12:23
"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год 12:20
Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах 12:20
Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было 12:12
Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск 12:12
ЦИК: Подводить итоги выборов начнут после 21:00 в воскресенье 11:57
ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза 11:40
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 11:34
Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 13:39
Рубрика: В мире

Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ближайшие дни обсудят проблемы, возникшие из-за того, что Австралия отказалась закупать французские подводные лодки. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM. Он отметил, что обсудить ситуацию предложил Байден.

Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам

Французские власти ранее очень эмоционально отреагировали на срыв военного контракта с Австралией, которая предпочла строить подводные лодки с американцами и британцами. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину", потребовав разъяснений также и от Вашингтона, который по сути перехватил многомиллионную сделку у Парижа.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщал, что его страна получит как минимум восемь новых атомных субмарин. Они будут построены на местных верфях по технологиям Великобритании и США, с которыми австралийцы заключили новый оборонный пакт. Сумма сделки, по некоторым оценкам, составит почти 66 миллиардов долларов.

В мире Европа Франция В мире США

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе