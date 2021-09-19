Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ближайшие дни обсудят проблемы, возникшие из-за того, что Австралия отказалась закупать французские подводные лодки. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM. Он отметил, что обсудить ситуацию предложил Байден.

Французские власти ранее очень эмоционально отреагировали на срыв военного контракта с Австралией, которая предпочла строить подводные лодки с американцами и британцами. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину", потребовав разъяснений также и от Вашингтона, который по сути перехватил многомиллионную сделку у Парижа.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщал, что его страна получит как минимум восемь новых атомных субмарин. Они будут построены на местных верфях по технологиям Великобритании и США, с которыми австралийцы заключили новый оборонный пакт. Сумма сделки, по некоторым оценкам, составит почти 66 миллиардов долларов.