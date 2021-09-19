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19.09.2021 05:22
Рубрика: Общество

BBC: У детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус RSV

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сразу в четырех странах - США, Швейцарии, Японии и Великобритании - врачи выявили у детей респираторно-синцитиальный вируc (сокращенно RSV - прим. "РГ").

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В одной из больниц Нью-Йорка журналистам BBC рассказали, что случаи заражения младенцев и подростков были зафиксированы еще в апреле этого года, отделения интенсивной терапии оказались переполнены.

По мнению ученых, на распространение RSV повлияли меры, принятые для сдерживания другого вируса - SARS-CoV-2. Из-за карантина у детей не сформировался необходимый иммунитет. И всплеск заболеваемости произошел как раз после отмены локдаунов.

У большинства детей, инфицированных RSV, болезнь протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. В отдельных случаях бывает осложнение - воспаление нижних отделов легких.

Ранее сообщалось, что на юге России случайно был выявлен новый вирус, вызывающий лихорадку. Это одна из разновидностей JMTV. Новый вирус назвали Manych. Его основные симптомы - высокая температура тела и озноб. Переносят вирус клещи. Больше всего инфицированных - в Ставропольском крае и Ростовской области.

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