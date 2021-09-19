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19.09.2021 22:12
Рубрика: Экономика

Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России

Текст: Евгения Думанская

Российский фондовый рынок показывает рекордный рост, рубль укрепляется, а оценки кредитных рисков страны снизились до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg.

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Как передает агентство, сейчас российские рынки находятся в периоде восстановления, благодаря попыткам Центробанка ограничить инфляцию, росту цен на сырье, смягчению санкций США и другим факторам. Основные экономические показатели страны восстанавливаются.

Так, в этом году прогнозируется рост экономики на 3,9%, валютные резервы России достигают все новых рекордных отметок. Основной индекс Московской биржи вырос на 23% с начала года, а долларовый индекс РТС - на 26%. Кроме того, по мнению опрошенных изданием экспертов, РФ привлекает инвесторов предсказуемой средой, которая отличается от других развивающихся рынков.

"В мире, полном неопределенности, Россия - это надежная страна с предсказуемой финансовой политикой, сильным балансом и экспортом, цены на который стремительно растут", - считает валютный менеджер компании GAM Investment Management Пол Макнамара.

Ранее в Росстате сообщили, что во втором квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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