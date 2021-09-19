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19.09.2021 08:27
Рубрика: Власть

Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов назвал принятый Европарламентом доклад по России классическим образцом вмешательства во внутренние дела. Его даже можно будет цитировать в учебниках, отметил постпред, мнение которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, есть прямые указания, каким должен быть российский парламент, что недопустимо.

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Чижов уверен, что данный доклад приурочен к Единому дню голосования. Ведь следующая сессия Европарламента состоится лишь через месяц, и привлечь необходимое внимание мирового сообщества в октябре уже не получится. "Наши сограждане - достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы", - поделился своим мнением Чижов.

Необходимо отметить, что в документе много глупостей и откровенно грубых ошибок. "Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", - с возмущением говорит постпред.

Он напомним, что доклад Европарламента не является официальной позицией Евросоюза. В ЕС - много стран, и у каждой свое мнение, своя внешняя политика.

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