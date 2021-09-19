Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов назвал принятый Европарламентом доклад по России классическим образцом вмешательства во внутренние дела. Его даже можно будет цитировать в учебниках, отметил постпред, мнение которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, есть прямые указания, каким должен быть российский парламент, что недопустимо.

Чижов уверен, что данный доклад приурочен к Единому дню голосования. Ведь следующая сессия Европарламента состоится лишь через месяц, и привлечь необходимое внимание мирового сообщества в октябре уже не получится. "Наши сограждане - достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы", - поделился своим мнением Чижов.

Необходимо отметить, что в документе много глупостей и откровенно грубых ошибок. "Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", - с возмущением говорит постпред.

Он напомним, что доклад Европарламента не является официальной позицией Евросоюза. В ЕС - много стран, и у каждой свое мнение, своя внешняя политика.