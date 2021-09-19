Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США

Корабль Crew Dragon, на борту которого находились четыре космических туриста, успешно вернулся на Землю. Компания SpaceX сообщила, что посадка прошла в штатном режиме. Оснащенная парашютами капсула приводнилась в 19:06 по местному времени у побережья американского штата Флорида.

Напомним, миссия Inspiration-4 стартовала вечером 15 сентября. Непрофессиональный экипаж (две женщины и двое мужчин) три дня провел на орбите. Туристы несколько раз выходили на связь с Землей.

Специально для этого полета корабль Crew Dragon был модернизирован и оснащен прозрачным куполом, чтобы можно было любоваться видами планеты с высоты 575 километров.