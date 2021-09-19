Диетолог Ирина Лизун назвала лучшее время для кофе

Кофе - напиток особенный. Это не вода. Поэтому и пить его надо в определенное время, чтобы не навредить здоровью.

Диетолог Ирина Лизун напомнила, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты, и у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом, могут появиться боль, дискомфорт, изжога. Отсюда первое правило - не пить бодрящий напиток на пустой желудок.

Второй совет - отказаться от кофе вечером. "Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе - только утренний вариант", - делится своим мнением врач.

Есть люди, которые считают, что бодрящим напитком можно заменить обед. "Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным - с белками, жирами, углеводами и витаминами", - подчеркнула Лизун в эфире радио Sputnik.

Тем временем специалисты Европейского общества кардиологов заявили, что в день можно пить не более трех чашек кофе. Исследования с участием 468 тысяч человек показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить взрослых от диабета второго типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, рака простаты, болезни Альцгеймера. Также снижается риск развития инсульта и сердечной недостаточности.