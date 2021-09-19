"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе

Партия "Единая Россия" после подсчета данных 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Госдумы лидирует в 131 одномандатном округе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК России.

КПРФ пока лидирует в 10 округах, "Справедливая Россия - За правду" - в 5, "Новые люди" - в 1, "Гражданская платформа" - также в одном.

Данные по остальным партиям не приводятся.

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.