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19.09.2021 04:33
Рубрика: Общество

Эксперт: Спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 года

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что коронавирус начнет отступать в январе 2022 года. К такому выводу он пришел на основе данных по предыдущим вспышкам COVID-19 в России.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем 4-6 недель. Если она начнется в конце октября-ноябре, то как раз на новогодних праздниках мы увидим спад", - объяснил Исаев (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что ситуация с COVID-19 в России остается стабильно напряженной. И свою роль в этом сыграло начало занятий в учебных заведениях. Дети и подростки являются активными распространителями коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 11 регионах России растет число инфицированных. Этот рост пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть, добавила Попова.

А инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что осенью доминирующим будет "дельта" штамм SARS-CoV-2. "Будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", - подчеркнул врач. Он не исключил возможного сочетания COVID-19 с другими респираторными инфекциями. Но как поведет себя в таких условиях коронавирус, пока неизвестно. Вакцинированные россияне могут болеть, но легче и, как следствие, без госпитализаций.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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