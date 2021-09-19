Geely Tugella: пять плюсов и минусов лучшего китайского кроссовера

"РГ" детально разобралась с конкурентными преимуществами и недостатками одной из самых продвинутых моделей китайского автопрома - Geely Tugella. На данный момент именно этот кроссовер можно назвать лучшим SUV из КНР на нашем рынке.

Плюсы

1. Модный форм-фактор плюс практичность

Geely Tugella эксплуатирует модный форм-фактор купе-кроссоверов, заданный BMW Х6, и продолженный в массовом секторе Renault Arkana, Haval F7x и Changan CS85.

Существенно, что над внешностью Tugella работал Питер Хорбери, в прошлом главный дизайнер Volvo. S-образные выштамповки бортов и начинка задней оптики, стилизованная под китайский веер, - его заслуга. Коэффициент аэродинамического сопротивления Tugella составляет 0,325 - меньше, чем у BMW Х4 (0,358) и Mercedеs-Benz GLE (0,34).

Радует и то, что для топовой комплектации модели предлагаются 20-дюймовые колеса (245/45 R20) - отсюда динамичные пропорции и отличный баланс между управляемостью и комфортом.

Еще одна важная особенность экстерьера - боковые двери, полностью прикрывающие пороги - в дождь, снег и слякоть одежду при высадке и посадке не испачкаешь. Пятая дверь, как у лифтбека, серьезно облегчает загрузку и выгрузку багажа. И, наконец, с точки зрения геометрической проходимости Tugella - полноценный SUV - угол въезда составляет 21°, съезда - 25°, клиренс 204 мм.

2. Салон премиального уровня

Фото: Пресс-служба Geely

Качеству отделки и оригинальности компоновки салона позавидуют многие конкуренты. Процент мягких полимеров в интерьере высок, имеются металлизированные накладки и добротная экокожа, наппа и замша. В топовой комплектации оба передних кресла оснащены электроприводом, а водительское имеет еще и память настроек, при посадке в автомобиль оно отъезжает назад.

Переднее кресло пассажира в свою очередь можно регулировать с дивана или водительского места при помощи клавиш в торце спинки - для этого сегмента решение практически беспрецедентное. Цифровая "приборка" и центральный тачскрин на 12,3 дюйма подчеркивают высокий статус "китайца", равно как панорамный люк и сервопривод пятой двери со взмаховым датчиком.

Мультимедиа не грех похвалить за отличную графику, быстродействие и логичный алгоритм управления. Система кругового обзора с возможностью тасовать видеоракурсы в 3D-режиме серьезно облегчает парковку и маневрирование в стесненном пространстве. Еще один бонус - система контроля качества воздуха на основе фильтра CN95, способного справляться с твердыми частицами РМ 2.5, табачным дымом и аллергенами.

3. Шведская основа

Фото: Пресс-служба Geely

Не секрет, что многие покупают Tugella просто потому, что полагают, что это Volvo в другом кузове. Отчасти так оно и есть.

Китайский купе-кроссовер делит платформу с Volvo XC40, от которой позаимствовал также 2-литровый бензиновый турбодвигатель, дефорсированный относительно "шведа" с 249 л.с. до 238 л.с., 8-диапазонный "автомат" Aisin и полный привод на основе электрогидравлической муфты BorgWarner на задней оси.

Не удивительно, что шведская "тележка" предопределила на удивление породистую управляемость. Автомобиль радует курсовой устойчивостью на прямой и азартным, предсказуемым поведением в виражах, чему способствует также и точное рулевое управление.

К работе тормозной системы с дисковыми механизмами тоже не придраться. Наконец, шведская платформа предопределила хороший задел по части безопасности. К примеру, усилители крыши и дверей выполнены из сверхвысокопрочной стали, а доля высокопрочной стали достигает 72,4%. Экипаж защищают также шесть подушек безопасности и такие электронные телохранители, как адаптивный круиз, работающий совместно с системой контроля рядности и система автоматического торможения.

4. Динамика разгона и внедорожный потенциал

Фото: Пресс-служба Geely

В сегменте массовых кроссоверов трудно найти "одноклассника" с сопоставимыми характеристиками динамики ускорения. Geely декларирует 6,8 с до 100 км/ч, и по ощущениям так оно и есть.

При этом водитель может воспользоваться подрулевыми лепестками или выбрать спортивный режим шайбой на центральном тоннеле - и уже по умолчанию бодрый разгон станет стремительным, а отклик на правой педали обострится.

Тем же поворотным селектором можно выбрать также, к примеру, режим бездорожье, и пробуксовочная система начнет адаптироваться к езде по скользким и рыхлым поверхностям, а полноприводная трансмиссия стремиться поделить тягу между передними и задними колесами поровну. 204 мм клиренса, относительно небольшие свесы и плоское днище также говорят в пользу Tugella, когда речь заходит о выездах на проселок.

5. Подходит для российских дорог

Фото: Пресс-служба Geely

Помимо уже упомянутого дорожного просвета, увеличенного для нашей страны со 190 до 204 мм, Tugella подкупает практически всеядной подвеской. Ходовая этого "китайца" легко расправляется с мелкими и не очень крупными ямами, передавая удары на кузов разве что перед крупными выбоинами.

Существенно и то, что исполнения для российского рынка имеют антикоррозийную защиту кузова и днища. Кроме того, в нашей стране кросс-купе получило обширный "зимний" пакет, включающий подогрев передних и задних кресел, руля, "дворников" и форсунок омывателей.

В подстаканниках же на центральном тоннеле можно нагреть или охладить напитки. А для нашей страны купе-кроссвер получил мощный обвес из неокрашенного пластика.

Печка греется быстро, причем для ускорения процесса перед основным радиатором установлены жалюзи, открывающиеся с ростом температуры. Светодиодные фары имеют функционал переключения с ближнего на дальний. Гарантия на автомобиль оставляет внушительные 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Минусы

1. Плата за формат кросс-купе

Фото: Пресс-служба Geely

К сожалению, модный кузов предопределил в том числе и такую особенность, как неважный обзор.

Покатая крыша и высокая подоконная линия пятой двери частично перекрывают вид назад. Обзор вперед тоже неидеальный из-за близко расположенных друг к другу стоек и узкого лобового стекла.

На тесноту на "галерке" жаловаться не приходится, но спинка дивана не регулируется по углу наклона. Не очень хорошо и то, что в погоне за аэродинамической эффективностью китайцы не выделили Tugella заднего стеклоочистителя. Капли воды на заднем стекле не сбиваются потоками воздуха при езде в городе, отсюда опять-таки проблемы с обзором назад.

Но самую большую цену за выбор модного кузова заплатят любители перевозить много вещей в багажнике. Последний у Tugella - лишь на 326 л под "шторкой". Для сравнения: отсек соплатформенного Volvo XC 40 вмещает 460 л.

2. Технические проколы и урезанные комплектации

Фото: Пресс-служба Geely

Ближний свет Tugella - светодиодный, но не самый эффективный, его хватает едва-едва при движении по неосвещенной трассе. Поскольку омывателей фар не предусмотрено, в дождь и слякоть ситуация усугубляется. Объектив камеры заднего вида также не защищен от грязи. Подсвечивать повороты оптика Tugella тоже не умеет.

Наконец, в машине, за которую просят как минимум 2 699 990 рублей, не предусмотрено "противотуманок" (вместо них установлены непрезентабельные заглушки), это откровенно огорчает. Ощущение, что наши покупатели чего-то недополучили не пропадает и в салоне. К примеру, над рулем - там где могло бы быть гнездо проектора данных на лобовое стекло (он доступен на ряде других рынков) - имеется еще одна заглушка.

Есть явные огрехи и в пакете зимних опций. Прежде всего, лобовое стекло подогревается только в зоне покоя стеклоочистителей, а у передних и задних сидений вы можете прогреть только подушку. То есть, спинка зимой всегда будет холодной. В мультимедийном центре нет навигации и поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кода же вы отзеркаливаете ваш смартфон через фирменное приложение, то почему-то становится недоступным радио.

3. Эргономические промахи

Фото: Пресс-служба Geely

Из эргономических огрехов огорчает то, что диапазон регулировки руля по вылету явно недостаточен. Передним сиденьям с учетом того, что шасси откалибровано под активную езду, недостает боковой поддержки. Доступ к слотам USB на нижнем ярусе центральной консоли затруднен. Точнее, шнур непросто воткнуть вслепую.

Нужно останавливаться, выходить и подключаться. В целом удачная, высокодетализированная виртуальная "приборка" грешит тем, что цифровые обозначения скоростного режима даны недостаточно крупно и закреплены исключительно за правым "циферблатом".

Сидеть на диване гораздо удобнее вдвоем нежели втроем. Во-первых, у пассажира, расположившегося по центру, не столь эргономичное сиденье, во-вторых, его ноги упрутся в блок с дефлекторами вентиляции, а в-третьих, его подголовник не имеет столь же широких возможностей регулировки, как его соседи справа и слева. Задние сиденья складываются не в ровный пол, а с небольшой ступенькой.

4. Внедорожный потенциал лишь разумно достаточный

Фото: Пресс-служба Geely

На преодоление даже умеренно серьезного бездорожья этот автомобиль не рассчитан. Двигатель здесь прикрыт со стороны днища лишь пластиковым пыльником. 20-дюймовые колеса - не лучший выбор для движения по каменистому рельефу и в глубокой колее.

Подспорье в виде режимов "Оффроуд" и "Глубокий снег", помощника на спуске и возможности деактивировать ESP, конечно, хорошая вещь. Однако принудительно заблокировать муфту нельзя, межколесных блокировок не имеется, драйверская подвеска - короткоходная, одним словом, этот автомобиль не очень подходит для "пересеченки".

5. Электронные ассистенты

Фото: Пресс-служба Geely

Электронных помощников не так много, как ожидаешь увидеть в машине с ценовой вилкой 2 699 990 - 2 799 990 рублей.

Адаптивный круиз, системы удержания в полосе и автоматического торможения работают без нареканий, система распознавания дорожных знаков, случается, ошибается, системы информирования об опасном слежении и индикация ограничения превышения скорости могут раздражать нервных водителей. При этом за немалую для масс-маркета цену в этом автомобиле хотелось бы иметь также "автопарковщик" с функционалом выезда с места стоянки и систему контроля слепых зон.