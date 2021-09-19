Geely Tugella: пять плюсов и минусов лучшего китайского кроссовера

1. Модный форм-фактор плюс практичность
Geely Tugella эксплуатирует модный форм-фактор купе-кроссоверов, заданный BMW Х6, и продолженный в массовом секторе Renault Arkana, Haval F7x и Changan CS85.
Существенно, что над внешностью Tugella работал Питер Хорбери, в прошлом главный дизайнер Volvo. S-образные выштамповки бортов и начинка задней оптики, стилизованная под китайский веер, - его заслуга. Коэффициент аэродинамического сопротивления Tugella составляет 0,325 - меньше, чем у BMW Х4 (0,358) и Mercedеs-Benz GLE (0,34).
Радует и то, что для топовой комплектации модели предлагаются 20-дюймовые колеса (245/45 R20) - отсюда динамичные пропорции и отличный баланс между управляемостью и комфортом.
Еще одна важная особенность экстерьера - боковые двери, полностью прикрывающие пороги - в дождь, снег и слякоть одежду при высадке и посадке не испачкаешь. Пятая дверь, как у лифтбека, серьезно облегчает загрузку и выгрузку багажа. И, наконец, с точки зрения геометрической проходимости Tugella - полноценный SUV - угол въезда составляет 21°, съезда - 25°, клиренс 204 мм.
2. Салон премиального уровня
Качеству отделки и оригинальности компоновки салона позавидуют многие конкуренты. Процент мягких полимеров в интерьере высок, имеются металлизированные накладки и добротная экокожа, наппа и замша. В топовой комплектации оба передних кресла оснащены электроприводом, а водительское имеет еще и память настроек, при посадке в автомобиль оно отъезжает назад.
Переднее кресло пассажира в свою очередь можно регулировать с дивана или водительского места при помощи клавиш в торце спинки - для этого сегмента решение практически беспрецедентное. Цифровая "приборка" и центральный тачскрин на 12,3 дюйма подчеркивают высокий статус "китайца", равно как панорамный люк и сервопривод пятой двери со взмаховым датчиком.
Мультимедиа не грех похвалить за отличную графику, быстродействие и логичный алгоритм управления. Система кругового обзора с возможностью тасовать видеоракурсы в 3D-режиме серьезно облегчает парковку и маневрирование в стесненном пространстве. Еще один бонус - система контроля качества воздуха на основе фильтра CN95, способного справляться с твердыми частицами РМ 2.5, табачным дымом и аллергенами.
3. Шведская основа
Не секрет, что многие покупают Tugella просто потому, что полагают, что это Volvo в другом кузове. Отчасти так оно и есть.
Китайский купе-кроссовер делит платформу с Volvo XC40, от которой позаимствовал также 2-литровый бензиновый турбодвигатель, дефорсированный относительно "шведа" с 249 л.с. до 238 л.с., 8-диапазонный "автомат" Aisin и полный привод на основе электрогидравлической муфты BorgWarner на задней оси.
Не удивительно, что шведская "тележка" предопределила на удивление породистую управляемость. Автомобиль радует курсовой устойчивостью на прямой и азартным, предсказуемым поведением в виражах, чему способствует также и точное рулевое управление.
К работе тормозной системы с дисковыми механизмами тоже не придраться. Наконец, шведская платформа предопределила хороший задел по части безопасности. К примеру, усилители крыши и дверей выполнены из сверхвысокопрочной стали, а доля высокопрочной стали достигает 72,4%. Экипаж защищают также шесть подушек безопасности и такие электронные телохранители, как адаптивный круиз, работающий совместно с системой контроля рядности и система автоматического торможения.
4. Динамика разгона и внедорожный потенциал
В сегменте массовых кроссоверов трудно найти "одноклассника" с сопоставимыми характеристиками динамики ускорения. Geely декларирует 6,8 с до 100 км/ч, и по ощущениям так оно и есть.
При этом водитель может воспользоваться подрулевыми лепестками или выбрать спортивный режим шайбой на центральном тоннеле - и уже по умолчанию бодрый разгон станет стремительным, а отклик на правой педали обострится.
Тем же поворотным селектором можно выбрать также, к примеру, режим бездорожье, и пробуксовочная система начнет адаптироваться к езде по скользким и рыхлым поверхностям, а полноприводная трансмиссия стремиться поделить тягу между передними и задними колесами поровну. 204 мм клиренса, относительно небольшие свесы и плоское днище также говорят в пользу Tugella, когда речь заходит о выездах на проселок.
5. Подходит для российских дорог
Помимо уже упомянутого дорожного просвета, увеличенного для нашей страны со 190 до 204 мм, Tugella подкупает практически всеядной подвеской. Ходовая этого "китайца" легко расправляется с мелкими и не очень крупными ямами, передавая удары на кузов разве что перед крупными выбоинами.
Существенно и то, что исполнения для российского рынка имеют антикоррозийную защиту кузова и днища. Кроме того, в нашей стране кросс-купе получило обширный "зимний" пакет, включающий подогрев передних и задних кресел, руля, "дворников" и форсунок омывателей.
В подстаканниках же на центральном тоннеле можно нагреть или охладить напитки. А для нашей страны купе-кроссвер получил мощный обвес из неокрашенного пластика.
Печка греется быстро, причем для ускорения процесса перед основным радиатором установлены жалюзи, открывающиеся с ростом температуры. Светодиодные фары имеют функционал переключения с ближнего на дальний. Гарантия на автомобиль оставляет внушительные 5 лет или 150 тыс. км пробега.
1. Плата за формат кросс-купе
К сожалению, модный кузов предопределил в том числе и такую особенность, как неважный обзор.
Покатая крыша и высокая подоконная линия пятой двери частично перекрывают вид назад. Обзор вперед тоже неидеальный из-за близко расположенных друг к другу стоек и узкого лобового стекла.
На тесноту на "галерке" жаловаться не приходится, но спинка дивана не регулируется по углу наклона. Не очень хорошо и то, что в погоне за аэродинамической эффективностью китайцы не выделили Tugella заднего стеклоочистителя. Капли воды на заднем стекле не сбиваются потоками воздуха при езде в городе, отсюда опять-таки проблемы с обзором назад.
Но самую большую цену за выбор модного кузова заплатят любители перевозить много вещей в багажнике. Последний у Tugella - лишь на 326 л под "шторкой". Для сравнения: отсек соплатформенного Volvo XC 40 вмещает 460 л.
2. Технические проколы и урезанные комплектации
Ближний свет Tugella - светодиодный, но не самый эффективный, его хватает едва-едва при движении по неосвещенной трассе. Поскольку омывателей фар не предусмотрено, в дождь и слякоть ситуация усугубляется. Объектив камеры заднего вида также не защищен от грязи. Подсвечивать повороты оптика Tugella тоже не умеет.
Наконец, в машине, за которую просят как минимум 2 699 990 рублей, не предусмотрено "противотуманок" (вместо них установлены непрезентабельные заглушки), это откровенно огорчает. Ощущение, что наши покупатели чего-то недополучили не пропадает и в салоне. К примеру, над рулем - там где могло бы быть гнездо проектора данных на лобовое стекло (он доступен на ряде других рынков) - имеется еще одна заглушка.
Есть явные огрехи и в пакете зимних опций. Прежде всего, лобовое стекло подогревается только в зоне покоя стеклоочистителей, а у передних и задних сидений вы можете прогреть только подушку. То есть, спинка зимой всегда будет холодной. В мультимедийном центре нет навигации и поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Кода же вы отзеркаливаете ваш смартфон через фирменное приложение, то почему-то становится недоступным радио.
3. Эргономические промахи
Из эргономических огрехов огорчает то, что диапазон регулировки руля по вылету явно недостаточен. Передним сиденьям с учетом того, что шасси откалибровано под активную езду, недостает боковой поддержки. Доступ к слотам USB на нижнем ярусе центральной консоли затруднен. Точнее, шнур непросто воткнуть вслепую.
Нужно останавливаться, выходить и подключаться. В целом удачная, высокодетализированная виртуальная "приборка" грешит тем, что цифровые обозначения скоростного режима даны недостаточно крупно и закреплены исключительно за правым "циферблатом".
Сидеть на диване гораздо удобнее вдвоем нежели втроем. Во-первых, у пассажира, расположившегося по центру, не столь эргономичное сиденье, во-вторых, его ноги упрутся в блок с дефлекторами вентиляции, а в-третьих, его подголовник не имеет столь же широких возможностей регулировки, как его соседи справа и слева. Задние сиденья складываются не в ровный пол, а с небольшой ступенькой.
4. Внедорожный потенциал лишь разумно достаточный
На преодоление даже умеренно серьезного бездорожья этот автомобиль не рассчитан. Двигатель здесь прикрыт со стороны днища лишь пластиковым пыльником. 20-дюймовые колеса - не лучший выбор для движения по каменистому рельефу и в глубокой колее.
Подспорье в виде режимов "Оффроуд" и "Глубокий снег", помощника на спуске и возможности деактивировать ESP, конечно, хорошая вещь. Однако принудительно заблокировать муфту нельзя, межколесных блокировок не имеется, драйверская подвеска - короткоходная, одним словом, этот автомобиль не очень подходит для "пересеченки".
5. Электронные ассистенты
Электронных помощников не так много, как ожидаешь увидеть в машине с ценовой вилкой 2 699 990 - 2 799 990 рублей.
Адаптивный круиз, системы удержания в полосе и автоматического торможения работают без нареканий, система распознавания дорожных знаков, случается, ошибается, системы информирования об опасном слежении и индикация ограничения превышения скорости могут раздражать нервных водителей. При этом за немалую для масс-маркета цену в этом автомобиле хотелось бы иметь также "автопарковщик" с функционалом выезда с места стоянки и систему контроля слепых зон.