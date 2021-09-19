Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ЦИК заявил, что атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в РФ велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но половина всех атак - из США.

"Мы знаем только место регистрации "айпишников"​​​. Пятьдесят процентов "айпишников" - США, 25% - Германия, дальше - там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", - сказал Шадаев.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на выборах, отметив, что "у нас такого никогда не было".

Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.