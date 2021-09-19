Искусственный интеллект (ИИ) в современном мире используется все чаще. Вместе с этим люди все больше беспокоятся, не займут ли роботы их места. Думаю, есть виды деятельности, представителям которых нужно обратить внимание на такую возможность.

Взять "живое" интервью роботам пока не под силу: тут не обойтись без профессионального журналиста. Фото: РИА Новости

Под угрозой отчасти медиасфера - виртуальные журналисты научились генерировать новости порой не хуже человека. Одно из самых востребованных направлений использования ИИ - формирование лидов (первых абзацев текстов, где собрана суть новости). Хорошо реализованные решения есть, например, у "Яндекса". Но еще интереснее брать какие-то данные и генерировать из них новость. Так, мы учили машину из набора цифр - температура, скорость ветра, давления, возможность осадков - составлять связный текст о погоде. Сейчас переходим к работе над трансляцией спортивных матчей, хотим, чтобы искусственный интеллект мог оценивать ситуацию на поле и, исходя из нее, быстро создавать репортаж.

Более того, изменился тип новости. Сегодня это не полноценный текст, а картинка и несколько предложений. Такое тоже способен делать искусственный интеллект, тем более что уже сейчас он умеет очень прилично монтировать видео.

Соответственно, рынок изменился и продолжит меняться: конкурировать друг с другом будут не только издания, но и люди с машинами. Для человека, который всю жизнь переписывал пресс-релизы, подобное развитие ситуации может стать фатальным. Заменить его ИИ несложно уже сейчас.

На мой взгляд, медийщикам нужно искать новые пути: вести расследования, "вытаскивать" темы, которые волнуют общество. Это может быть, допустим, мониторинг цен или дорожного строительства, экология. В прошлом году, когда во Владивостоке разразился мусорный кризис, мы разработали и запустили в тестовом режиме устройство, позволяющее отслеживать траекторию движения бытовых отходов от бака до места предполагаемой утилизации. Процесс отражался на карте, доступ к которой предлагали всем желающим. Думали и над тем, чтобы создать аналогичную систему для отслеживания канализационных стоков.

Машины очень быстро устаревают морально, а если не вкладываться в "железо", то перестанет работать даже самый лучший софт

Но журналисты на долгосрочной основе внимания проекту не уделили, хотя, уверен, обществу это было бы интересно. 10 лет назад на японской атомной станции "Фукусима-1" произошла авария. Жители Приморья опасались, что радиация доберется и в край. И вот тогда один региональный интернет-портал в прямом эфире начал показывать дозиметр. Информация добавляла ресурсу огромное количество просмотров.

Так что СМИ в ближайшем будущем придется проявлять максимум изобретательности и агрессии - в хорошем смысле слова.

Искусственный интеллект должен объединять людей. При этом всегда были и есть те, кто прогнозирует тотальную замену людей искусственным интеллектом и роботами. Но автоматическая замена человеческих ресурсов на машины невозможна по нескольким причинам. Возьмем рабочих, которые трудятся на заводе, выпускают холодильники. На выходе они производят товар, который продается за определенную сумму. Эти средства делятся на зарплату работникам и то, что уходит капиталисту, который не только берет деньги себе, но и оплачивает социальные взносы, амортизацию, налоги и прочие расходы. В этом случае может быть спор, кто должен получить больше. Зато в варианте "работодатель и машина" таких вопросов не возникает. Роботу невозможно недоплатить. Обновление оборудования и программ стоит денег, плюс к этому машины очень быстро морально устаревают, а если не вкладываться в "железо", то перестанет работать даже самый лучший софт.

На фоне этого в мире идет уменьшение прибыли и нарастание финансиализации экономики. Прибыль используется для спекулятивных операций, покупки валюты, ценных бумаг. Без этого большинство бизнесов оказывается нерентабельным, неспособным окупаться. Процесс начался в XIX веке и со временем только усиливается.

Роботы менее управляемы, чем люди, и ждать полной роботизации не надо. Да и не стоит задача везде заменить человека на умную машину

Причина в том, что роль капитала в средствах производства становится все больше, а сами они - дороже, в то время как труд оказывается дешевле и менее значим. То есть наш мегароботизированный завод потребует гигантских затрат. Роботов невозможно уволить или сократить, если "урезать зарплату", это приведет к остановке предприятия, а перезапустить его будет еще дороже. Машины нет смысла заставлять работать сверхурочно - рынку не требуется такое количество холодильников. Так что роботы менее управляемы, чем люди, и ждать повсеместной роботизации не следует. Да и задача заменить живого человека на умную машину не стоит, хотя искусственный интеллект, безусловно, приведет к определенным метаморфозам в "ландшафте".

В чем ИИ силен и где его можно использовать? Например, при составлении прогнозных моделей. Если есть большое количество типовых случаев, которые можно собрать и передать машине для обработки, она просчитает развитие ситуации. Таким образом мы делали прогноз развития пандемии, так можно предсказывать потребительское поведение. Маркетинг и продажи - колоссальная ниша для развития ИИ.

Интересным мне кажется использование машин в области цифрового искусства. Мы экспериментировали с созданием синтетических личностей - поэта, музыканта, художника. За любым произведением искусства кроется огромный труд и чудовищное количество экспериментов, которые ИИ поможет проводить в относительно небольшой срок.

Искусственный интеллект должен объединять людей, помогать им общаться, взаимодействовать. Можно уволить корреспондентов и поставить машину, которая будет генерировать новости. А можно дать возможность журналисту, который пишет на специфические, узкопрофильные темы, найти с помощью ИИ свою аудиторию.

Я надеюсь, что искусственный интеллект больше будет использоваться в гуманитарных целях и со временем такой подход станет доминирующим.