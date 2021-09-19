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19.09.2021 18:23
Рубрика: Власть

Как в дни голосования разоблачали недостоверную информацию

Текст: Дмитрий Гончарук, Татьяна Замахина
На фоне выборов оживились "фейкометы". Основной поток лжи в Сети пришелся на первый день голосования - пятницу. Их сразу же опровергали как сами избиратели и наблюдатели, так и региональные власти и общественники. "Российская газета" собрала несколько примеров такого рода "информации", которая "гуляла" по социальным сетям.
Фейки сразу же опровергали в том числе наблюдатели, которые внимательно следили за ходом голосования на участках. Фото: Константин Завражин/РГ Фейки сразу же опровергали в том числе наблюдатели, которые внимательно следили за ходом голосования на участках. Фото: Константин Завражин/РГ
Фейки сразу же опровергали в том числе наблюдатели, которые внимательно следили за ходом голосования на участках. Фото: Константин Завражин/РГ

Вот первый пример. На сайте одной из политических партий была опубликована информация о том, что камера видеонаблюдения на избирательном участке в Новосибирской области показывает видео вчерашнего дня. Центр общественного наблюдения выявил, что видео идет в установленном порядке.

Фото: vk.com/public127899605
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Следующий сигнал - из Приморского края. В соцсетях опубликовано видео, на котором неизвестная женщина ставит галочки на бланках, похожих на бюллетени. В связи с чем у автора видео возникли подозрения на тему подтасовок. Правительство региона опровергло информацию: в участковой избирательной комиссии разъяснили, что в ролике представлена информация о событиях за день до голосования - когда идет тренировка по работе с электронными КОИБами. Сама же процедура проверки проходила под прицелом наблюдателей.

На участках в Хабаровском крае, согласно следующему сообщению из соцсети, членам комиссий и избирателям не выдавали маски и перчатки. Однако выяснилось, что на видео были использованы кадры выборов прошлых лет.

В Астраханской области "родился" фейк, согласно которому в Приволжском районе власти готовят тотальную фальсификацию в поддержку одного из кандидатов в региональную Думу. Информация появилась в соцсетях. Однако она не была подтверждена: на избирательных участках Приволжского района установлены КОИБы и ведется постоянное видеонаблюдение, нарушений выявлено не было.

Один из фейков касался онлайн-голосования. В соцсетях утверждалось, что используемые для этого системы непрозрачны, а проведенное тестирование показало, что они допускают прямую подтасовку голосов. Однако в сообщении не было приведено каких-либо подтверждений содержащейся в нем информации. Все системы специального программного обеспечения дистанционного электронного голосования, согласно проверке, действуют в штатном режиме.

"Активистка" из Ярославской области сообщила о подвозе избирателей. Проверка показала, что автобус выполнял рейс по подвозу детей в школу

В Коми кандидат от одной из партий в соцсетях опубликовал информацию о скупке голосов избирателей в Ухтинском медицинском колледже - якобы проголосовавшим за другую партию дают 1000 рублей. Члены Общественного штаба изучили материалы и попросили наблюдателей проверить территорию вокруг избирательных участков - зачастую именно недалеко от входа стоят нарушители и отлавливают голосующих. Вокруг зданий, где находится помещение для голосования, таковых не обнаружилось.

А вот еще случай: "активистка" из Ярославской области сообщила о подвозе избирателей - работников детского сада - на избирательный участок. Проверка показала, что автобус выполнял рейс по подвозу детей в школу, с детьми доехали и сотрудники детского сада.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В Смоленске якобы "принуждают голосовать" при обращении в паспортный стол - на это пожаловались тоже в соцсетях. Выяснилось, что сообщение поступило с фейкового аккаунта, а жалоб и обращений в избирательные комиссии по данному вопросу не поступало.

Как сообщил в первый день голосования зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия фиксирует всю недостоверную информацию о проведении выборов. "Такие фейковые вещи традиционны для избирательной кампании и легко опровергаются. Серьезных жалоб и обращений в ЦИК, как и в субъекты, не было", - сказал Булаев. Он добавил, что ЦИК незамедлительно рассматривает любые сообщения, даже о незначительных нарушениях.

Если в пятницу, когда в стране началось голосование на выборах разного уровня, поток ложных сообщений о голосовании исчислялся тысячами, то в субботу и воскресенье пыл "фейкометов" заметно иссяк, а некоторые сигналы и вовсе связаны с недоразумениями.

За первый день голосования киберволонтеры Общественной палаты выявили около 7 тысяч ложных сообщений. "К утру субботы накал удалось сбить", - рассказал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, благодаря видеонаблюдению и работе журналистов скорость реагирования возросла и такие сообщения "купировались на взлете". Как правило, фейки приходят с недавно созданных учетных записей.

На первом месте по числу вбросов фейковых данных оказались Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. "Часть этих сообщений - полная ахинея", - отметил Малькевич. Иногда берутся настоящие фотографии, но используется ложный контекст. Так, снимки урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавались за "избирательную карусель".

Сразу два примера фейков пришло из Ивановской области. Во "Вконтакте" член КПРФ Денис Кан выложил запись, на которой якобы видно, что камеры ночью не работали, так как показывали день за окном. По информации регионального избиркома, никакого нарушения не было: в окна светят уличные фонари. Были предоставлены фотоопровержения.

На одном из ивановских порталов опубликовали аудиоролик, где предположительно записан разговор главы администрации Шуи Натальи Корягиной с председательницей одной из участковых избирательных комиссий города. Корягина убеждает председательницу "взяться за работу" и "выполнить задачу", при этом упоминая, что камеры будут выключены, а полицейского не будет на участке. Выяснилось, что нарушение хотя и могло быть, но оно явно "несвежее" и к думским выборам отношения не имеет, использована прошлогодняя аудиозапись. Собеседник Корягиной - Наталья Тюрина, бывший председатель УИК № 330. Ее полномочия прекращены еще 20 августа 2020 года.

Еще один случай фейка зафиксирован в Хабаровском крае. Кандидат в краевую Думу от КПРФ Светлана Изотова рассказала о том, что на УИК № 21 в Хабаровске наблюдатели находятся в другой комнате и не видят, что происходит с урнами. При этом председатель комиссии отказалась пересаживать наблюдателей и вызвала полицию. Наблюдатель Общественной палаты РФ на участке опроверг эти сведения. Он заявил, что у наблюдателей есть полный доступ к просмотру процедуры голосования. На другом конце страны, в Ленинградской области, кандидат в Законодательное собрание от "Справедливой России" Павел Каледин сообщил, что УИК № 763 в Приозерске аннулировал бюллетени после надомного голосования 17 сентября по невыясненным причинам. В Леноблизбиркоме отреагировали оперативно: бюллетени не признавались недействительными, сейчас они находятся в сейф-пакете.

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