Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам

Решение президента РФ Владимира Путина о выплатах жителям блокадного Ленинграда - это серьезный знак внимания к ним, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее глава государства распорядился выплатить по 50 тысяч рублей к 80-летию открытия Дороги жизни всем блокадникам, включая федеральных льготников и тех, кто приравнен к этой категории на городском уровне.

"Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. Мне кажется, очень своевременно и правильно это было сделано в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей", - сказала Матвиенко журналистам.

В воскресенье спикер Совфеда находится в Санкт-Петербурге, где она проголосовала на выборах в Госдуму.

По мнению сенатора, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов правильно поступил, приняв решение сделать выплаты из регионального бюджета в том числе и тем, кто менее четырех месяцев прожил в блокадном Ленинграде.