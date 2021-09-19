Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства.

"Выборы состоялись, это уже факт", - заявила она в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1". "И на мой взгляд, прошедшая выборная кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах", - добавила глава Совфеда.

Прошедшие выборы, по ее оценке, "были абсолютно демократичные, прозрачные и легитимные", о чем свидетельствует отношение к ним граждан. "Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая", - отметила Валентина Матвиенко.

По данным ЦИК на 18:00, явка избирателей по России составила 45,15%. После обработки 17,1% протоколов по партийным спискам лидирует "Единая Россия" (42,11%), пятипроцентный барьер также преодолевают КПРФ (23,45%), ЛДПР (8,89%), "Новые люди" (7,09%) и "Справедливая Россия - За правду" (7,05%). Предварительные итоги выборов ЦИК огласит в полдень 20 сентября.