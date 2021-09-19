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19.09.2021 17:17
Рубрика: Экономика

На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости

Текст: Евгения Думанская

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) может содержать ошибочные сведения или указать на возможное мошенничество, рассказала юрист-консультант Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Мария Королева.

Фото: iStock
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При покупке недвижимости нужно обязательно обратить внимание на данные собственника. Если в выписке нет информации о зарегистрированных правах или владельцем числится не тот человек, который продает квартиру, может иметь место мошенничество.

Также нужно обратить внимание на статус записи об объекте - должен насторожить "временный" статус сведений. Это говорит о том, что регистрация прав еще не завершена.

Обязательно нужно проверить кадастровый номер - если он не совпадает с тем, что указан в других документах, может быть так называемое задвоение кадастровых номеров, что грозит проблемами при оформлении прав.

"В этой ситуации необходимо подать заявление в Росреестр о погашении информации о дублирующих кадастровых номерах", - рассказала юрист в беседе с агентством "Прайм".

Необходимо проверить документ на технические ошибки. Например, неверно указанная площадь повлияет на размер налога.

С 2023 года в России начнут выдавать новый вид выписок ЕГРН. В них будут указываться ограничения прав и сведения об обременениях недвижимости конкретных лиц.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Росреестр Регистрация прав на недвижимость

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