Отзывы о Skoda Rapid: едет отлично, но не везде

Машина, которая была обречена на успех даже на фоне очень популярной в России модели Fabia. Машина, которая впервые в "бюджетном" классе стала предлагать спецсерии и спортверсии. Машина, конкурировать с которой в конце концов отказался Volkswagen - немцы просто забрал модель в свою гамму. Несмотря на все это, у Skoda Rapid на сайтах отзывов среднестатистические 4,5 балла из 5 и порой длинные описания в графе "минусы". Так ли хорош единственный в своем роде лифтбек B-класса?

Многие уверены, что в отличие от полностью европейской модели Fabia, Rapid - это некая бюджетная адаптация Skoda для развивающихся рынков, привезенная из Азии.

На самом деле это не так: Rapid - чистокровный "европеец", который был представлен в Европе, причем в двух кузовах, и на протяжении долгого времени там продавался, эволюционировав в итоге в Skoda Scala. Отличие только в том, что Rapid изначально был задуман как глобальная модель, а потому в том или ином варианте продается много где, в том числе и в Китае. Некая мировая универсальность в попытке угодить всем и особенности класса наложили на "Рапид" свои нюансы.

Все зависит от мотора

Фото: Пресс-служба Skoda

Не все уже помнят, но изначально Rapid поставлялся в Россию со старым моторчиком от "Фабии" 1.2, который для достаточно большой и часто груженой машины, конечно, был хиловат. А потому, как только появилась возможность, агрегат заменили на привычный россиянам 1,6-литровый 105-сильный атмосферник.

Двигатель хоть и был конструктивно простым, но, увы, отличался капризностью. "Постукивания на холодною" и "масложор" - повсеместные жалобы владельцев до появления двигателя обновленной серии на 90/110 л.с., к которому потенциальные и реальные покупатели до сих пор относятся с подозрением. Собственно, большая часть технических и гарантийных проблем, вплоть до замены поршневой группы, связано именно со старым 105-сильным двигателем, подпортившим репутацию хорошей в целом машине.

Не особой расторопностью владельцев радует и немолодой "автомат", хотя других замечаний к нему нет.

Другая история с топовым турбодвигателем 1.4, который всех впечатляет своими скоростными характеристиками и низким расходом, но, опять же, настораживает живучестью турбонаддува и идущей в паре преселективной коробкой DSG. Все ждут их скорого выхода из строя, а потому главная проблема в итоге - перепродажа подобной версии.

Обманчивый салон

Фото: Пресс-служба Skoda

Одна из главных составляющих рекламной кампании Skoda - то, что Rapid по объему салона и запасу пространства почти не уступает Skoda Octavia первого поколения. Это оказалось правдой, но с нюансами, главный из которых - небольшая ширина Rapid.

Запас пространства для ног задних пассажиров и объем багажника действительно все хвалят, но вот посадка плечо в плечо и мнимая пятиместность - недостатки, который в отзывах также встречаются регулярно.

Еще одна часто встречающаяся претензия - неудобные стандартные кресла, в которым части водителей не хватает профиля и диапазона регулировок. А вот опциональные спорт-сиденья хвалят практически все.

Ожидаемый недостаток - повсеместное применение жестких пластиков, которые со временем начинают издавать звуки. Неожиданный - претензии отдельных владельцев к эргономике: например, многих не устроило расположение подстаканников, а также часто жалуются на сохранение питания розеток после остановки двигателя - забытый в машине регистратор разряжает аккумулятор.

Едет отлично, но не везде

Фото: Пресс-служба Skoda

Раздел ездовых характеристик в целом все записывают в плюсы, но, опять же, с учетом нюансов российской действительности. На управляемость и динамику практически ни одной жалобы, однако то, что эти характеристики являются обратной стороной зажатой подвески, многие забывают.

Если в регионах с отремонтированными дорогами у владельцев особых проблем нет, то в остальной стране владельцы "Рапидов" первым пунктом записывают в недостатки жесткость и, как следствие, частую замену расходников шасси. Сюда же следом идет и не самый высокий клиренс, из-за которого не всем удается без проблем доехать до дачи.

Выводы

Фото: Юрий Зубко / РГ

Если подводить итог, то большинство претензий к Skoda Rapid представляют собой придирки, вызванные экономией, и особенности эксплуатации машины в разных условиях, а также ожиданиями владельцев, привыкшими к другому классу авто.

Ну а если совсем обобщать и замечать сравнения хозяев, то главная проблема Skoda Rapid - то, что он не Octavia. Очень часто владельцы пишут о том, что изначально хотели старшую модель, но пришлось идти на компромисс с кошельком, особенно когда в автосалоне убедили, что Rapid ничем не хуже.