Пентагон назвал "ошибкой" убийство мирных афганцев

В министерстве обороны США наконец признали, что жертвами недавнего ракетного удара с беспилотника в Кабуле стали не готовившие атаку террористы, а 10 мирных афганцев, из которых семеро - дети.

Впрочем, стремлением к транспарентности и работе над ошибками этот жест Пентагона считать трудно. "Трагическая ошибка", - сухо извинился глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи, признав то, что уже давно было очевидным. Изначально после удара 29 августа военные рапортовали, что беспилотник атаковал "неминуемую угрозу" в лице машины боевика местного ответвления группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), который готовил новую атаку у аэропорта Кабула. В Пентагоне настаивали, что автомобиль был начинен взрывчаткой и это якобы подтверждалось вторым, более мощным взрывом после поражения цели. Тем не менее афганские очевидцы и СМИ еще в день бомбежки сообщили о погибших мирных жителях и детях. Позже это подтвердила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Пока вездесущая американская разведка явно не торопилась уточнять последствия удара, ее опередили американские журналисты, выяснившие, что оператор беспилотника ошибся. Целью удара стал не террорист, а 43-летний Земари Ахмади - сотрудник американской гуманитарной НКО, занимавшейся раздачей продуктов питания. Наблюдавший за Ахмади оператор дрона принял канистры с водой в его машине за бомбы, да к тому же не рассчитал, что рядом могут быть другие люди. А "второй взрыв" был не детонацией бомбы, а взрывом топливных баков машины или баллонов с бытовым газом в соседних постройках. Отправной точкой для цепочки ошибочных выводов военных стало то, что в тот день Ахмади, перемещаясь по городу, ненадолго оказался у дома, который американская разведка считала логовом террористов. Свою роль, вероятно, сыграло и то, что американцы, находились "на взводе" после случившегося тремя днями ранее теракта у аэропорта Кабула, где погибли более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих из США.

Как отмечает телеканал NBC News, для Пентагона публичное признание "смертоносной ошибки" само по себе "редкость", но для семьи, потерявшей 10 человек, "этого далеко недостаточно". Афганца Эмаля Ахмади, чья трехлетняя дочь оказалась в списках "сопутствующего ущерба" (так в Пентагоне называют случайно погибших гражданских лиц. - "РГ") запоздалые признания не успокоили. В эфире телеканала Fox News он призвал США "найти того человека, который это сделал", а также потребовал выплаты компенсации.

Найти виновных, конечно, несложно, но всерьез рассчитывать на то, что те будут привлечены к ответственности, не приходится

Найти виновных, конечно, несложно, но всерьез рассчитывать на то, что те будут привлечены к ответственности, не приходится. Как дал понять генерал Маккензи, принимавшие решение о нанесении удара имели "все полномочия" и "разумную уверенность в том, что цель подходящая". По его словам, "удар наносили из искреннего убеждения в том, что он предотвратит неминуемую угрозу нашим войскам и эвакуируемым лицам в аэропорту".

То, что военная интервенция США в Афганистан завершилась трагической ошибкой, выглядит не случайностью, а закономерностью - ведь за два десятка лет войны таких ошибок было много. "Стоит отметить, что военные США были вынуждены признать ошибку в этом ударе только из-за внимания на глобальном уровне к Афганистану, - заявил советник Amnesty International Брайан Кастенр, ранее служивший техником по боеприпасам в ВВС США. - Много аналогичных ударов в Ираке, Сирии и Сомали наносятся без большого шума, но США отказываются признавать ответственность пока пострадавшие семьи молча страдают".

Правозащитники давно указывали, что жертвами американских ударов, будь то с бомбардировщиков или беспилотников, часто становятся мирные жители и в Афганистане, и в других горячих точках. По разным оценкам ежегодно от таких ударов гибли несколько тысяч человек, подавляющее большинство которых Пентагон записывал в боевики. Но западные правозащитники этим утверждениям не верят, настаивая, что большинство погибших - мирные граждане, трупы которых никто даже не считает из-за отсутствия у разведки США таких возможностей. Ресурс The Intercept в 2015 году писал, что 90 процентов жертв американских бомбежек вовсе не те, по кому целились борцы с террористами. Журналист Уитни Уэбб отмечал, что гражданского населения от этих ударов гибнет больше, чем предполагаемых боевиков. Главари боевиков из "черных списков" американской разведки составляют лишь 2 процента от числа всех жертв. "Шокирует, но более 80 процентов убитых никто даже не идентифицирует, а судя по документам ЦРУ, они даже не в курсе, кого убивают... попросту называя их всех бойцами противника", - заключал Уэбб.