По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25%

По результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в шести регионах, кроме Москвы, где оно проводилось на отдельной платформе, лидирует "Единая Россия с 54,25% голосов. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Дистанционное электронное голосование проходило в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

"Единая Россия" - 54,25%, Коммунистическая партия Российской Федерации - 11,65%, "Справедливая Россия - За правду - 8,25%, ЛДПР - 7,86%, "Новые люди" - 7,66%, Партия пенсионеров - 2,45%, политическая партия "Зеленые" - 1,8%, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 1,26%, "Зеленая альтернатива" - 1,2%, Родина - 1,06%, Российская Партия свободы и справедливости - 0,82%, Партия Роста - 0,71, политическая партия "Гражданская платформа" - 0,17%", - сообщил Булаев. Он обратил внимание на то, что в таблице результатов в результате технической ошибке пока нет партии "Яблоко".

"В принципе, картина по этим шести регионам довольно близка к традиционному голосованию. В Москве, конечно, будет другая картина", - отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.