Полиция Капитолия арестовала четырех человек у здания Конгресса США

В столице США полиция арестовала четырех участников митинга у здания американского Конгресса. У одного из задержанных изъят большой нож, пишет ТАСС.

Всего, по данным полиции Капитолия, в зоне, выделенной для акции протеста, находились приблизительно 400-450 человек. Журналисты отмечают, что сотрудников правоохранительных органов было намного больше. Стражи порядка держали в руках дубинки, щиты и даже ружья. Над местом проведения демонстрации барражировал вертолет. Пентагон направил в Вашингтон 100 бойцов Нацгвардии.

Напомним, 18 сентября у Конгресса США проходил митинг в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года.

"Дополнительных арестов не было произведено. Сам протест прошел мирно, без серьезных правонарушений", - рассказали в пресс-службе ведомства, которое отвечает за охрану американского законодательного органа.